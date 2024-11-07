В России до 2022 года около 25% продаж на розничном рынке мебели приходилось на шведский бренд, с тех пор примерно 70% этого объема было перераспределено в пользу других игроков. Но участники этой отрасли до сих пор не смогли полностью заменить IKEA и сейчас пытаются привлечь покупателей открытием магазинов аналогичного формата и развитием онлайн-каналов продаж, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению экспертов сервиса по обустройству жилья Rerooms, основной причиной, по которой продавцы не смогли полноценно занять нишу IKEA, стало отсутствие крупных мебельных торговых центров. Общая площадь всех 14 магазинов IKEA в России составляла 400 тыс. кв. м, а средняя площадь одного магазина превышала 30 тыс. кв. м. Подобные форматы никто не смог воспроизвести, поскольку они требуют значительных инвестиций, которые большинство российских компаний не могут себе позволить.

При этом аналоги подобного формата существуют у таких компаний как «Лемана Про» (бывшая «Леруа Мерлен») и СТД «Петрович». Также, у Askona есть уже два мебельных гипермаркета, организованных по принципу лабиринта. Развивать крупный формат магазинов пробуют «Нонтон» в Санкт-Петербурге и Hoff в Красноярске. Тем не менее, они пока не способны предложить покупательский опыт аналогичный IKEA, и забрали себе лишь часть ее аудитории, сообщает сооснователь Rerooms Дмитрий Борисов.

По прогнозу Ассоциации предприятии мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в 2024 году отечественные производители мебели заработают 509,1 млрд руб., выпустив 73,7 млн изделий. В денежном выражении рост составит 14,4%, в натуральном — 9,5%. Но динамика отстает от результатов прошлого года. Тогда было изготовлено 66,7 млн изделий, что на 33% выше показателей 2022 года.

При этом объем продаж мебели в рознице, наоборот, сокращается — на 12% в 2023 году и на 3%, по прогнозу T-Data за текущий год. Несмотря на то что средний чек у клиентов растет, количество покупок в категории снижается. В целом в январе — сентябре 2021–2024 годов россияне тратили на мебель в среднем по 3,5 тыс., 4 тыс., 3,9 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно. Количество же покупок в эти периоды падало. В 2022 году оно снизилось на 12%, в 2023 году — на 8%, а в 2024 году — на 11%.

Согласно аналитике CORE.XP, в мебельном сегменте появились новые лидеры из тех российских компаний, которые смогли вовремя увеличить площадь торговых точек и расширить ассортимент офлайн-магазинов. Это Hoff, OBI, «Лемана Про», Askona и «Твой дом». В числе зарубежных ретейлеров в последние два года на российский рынок вышло девять брендов из Турции, Беларуси и Италии. За этот же период рынок покинул лишь один российский бренд — Arhipoff Home, добавляют в департаменте торговой недвижимости Nikoliers.

Продукция IKEA и те предприятия, которые ее выпускали, остались на рынке, а привлечь покупателей к «старым» товарам под новым брендом помогла повышенная маркетинговая активность, развитие категории в маркетплейсах и в e-commerce в целом, считает руководитель направления консалтинга digital-агентства E-Promo Алина Фомина.

Например, на «Яндекс Маркете» в январе — сентябре 2024 года продажи товаров в категории «Мебель» выросли более чем на 40% относительно аналогичного периода в прошлом году. Продажи товаров для дома за тот же период выросли почти в два раза, что делает категорию одной из самых быстрорастущих.

Спросом пользуются товары, которые не требуют физического взаимодействия, подчеркивает Дмитрий Борисов. По его словам, в большинстве случаев речь идет об интересе к мебели экономкласса, которая не подразумевает дополнительных услуг, таких как помощь в выборе, замерах и установке. Таким образом, покупатели в основном выбирают стулья, простые столы и тумбочки.

Дальнейшему развитию рынка могут помешать кадровый голод, опережающая инфляцию стоимость продвижения и ужесточение условий ипотечного кредитования, предупреждает Фомина. Отмена льготной ипотеки и высокие ставки по рыночным программам уже сказываются на продажах жилья, подтверждает Дмитрий Борисов.

По прогнозам Rerooms, наиболее уверенно, будут чувствовать себя компании из низшего и высшего ценовых сегментов, при этом сохранение темпов роста в онлайне произойдет не за счет увеличения спроса, а в результате его перераспределения из офлайн-сегмента.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем в сентябре. В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% и достиг 119 млн кв. м — это максимум за всю историю наблюдений, отметили в институте жилищного развития. Сообщается также, что рост портфеля сохраняется девятый месяц подряд.