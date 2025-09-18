Стартап по производству чипов для искусственного интеллекта Groq привлек $750 млн в новом раунде финансирования. В результате оценка компании достигла $6,9 млрд. Эта сумма превысила ожидания: ранее сообщалось о планах привлечь $600 млн при оценке около $6 млрд. Компания стремится бросить вызов доминированию Nvidia на рынке ИИ-ускорителей.

Groq

Большинство современных ИИ-систем работают на графических процессорах (GPU) от Nvidia. Groq предлагает альтернативу — так называемые языковые процессоры (LPU). Эти чипы и аппаратные комплексы, названные «механизмом логического вывода» (inference engine), специально оптимизированы для быстрого и эффективного выполнения уже обученных ИИ-моделей.

Новый раунд финансирования более чем удвоил оценку Groq всего за год — в августе 2024 года она составляла $2.8 млрд. Общий обьем привлеченных средств превысил $3 млрд. Компания обслуживает уже более 2 млн разработчиков, что свидетельствует о быстром росте (год назад их было 356 тыс.). Основатель Groq, Джонатан Росс, ранее работал в Google над созданием их фирменных чипов TPU.

Продукты Groq доступны как в виде облачного сервиса, так и в виде локальных серверных стоек. Они поддерживают популярные открытые ИИ-модели от Google, Anthropic, OpenAI и других. Компания утверждает, что ее решения обеспечивают сравнимую или даже лучшую производительность при значительно меньших затратах по сравнению с альтернативами на базе GPU.

Groq позиционирует себя как серьезного конкурента Nvidia, и это привлекает внимание крупных инвесторов, таких как BlackRock и Samsung. Вместо того чтобы конкурировать в области обучения моделей, Groq фокусируется на их выводе нейросетей (инференсе) и предлагает более экономичные и специализированные решения для корпоративных клиентов.

