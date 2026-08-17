Промышленное производство в США растет благодаря буму дата-центров для искусственного интеллекта: крупные производители, включая Caterpillar, Cummins, Eaton и Ford, перестраивают бизнес под растущий спрос на генераторы, силовое и электротехническое оборудование.

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Caterpillar инвестирует $725 млн в расширение производства генераторов на заводе в Индиане и переоборудовал предприятие в Канзасе под выпуск турбинных двигателей, востребованных дата-центрами. Компания также возобновила выпуск 10-мегаваттных генераторов, которые не производились с 2022 года.

Генераторы стали самым прибыльным направлением бизнеса Caterpillar, обогнав строительную технику. Портфель заказов на генераторы для дата-центров расписан вплоть до 2030 года, а квартальная выручка компании достигла рекордных $20,5 млрд.

Производитель двигателей Cummins вкладывает $450 млн в расширение выпуска генераторов — после $200 млн, инвестированных годом ранее. Компания ожидает роста продаж, связанных с дата-центрами, на 80% — до $9 млрд к 2030 году с текущего уровня.

Весной Cummins анонсировала генераторы большей мощности, которые с 2028 года смогут работать как основной, а не резервный источник питания для дата-центров: двигатель объемом 130 литров — примерно в 65 раз больше среднего автомобильного — будет работать на природном газе и выдавать 4 МВт электроэнергии.

Ford Motor рассчитывает перенаправить избыточные мощности по производству аккумуляторов для электромобилей на системы накопления энергии для дата-центров и других промышленных потребителей.

Новое подразделение Ford Energy планирует потратить на это $2 млрд — на фоне слабого спроса на электромобили и сокращения автомобильного бизнеса компании.

Eaton, производитель электротехнического оборудования, с 2025 года потратил $13 млрд на поглощения для расширения присутствия в сегменте дата-центров: доля этого направления в выручке компании выросла с 14% на конец 2023 года до 21% в прошлом году, а квартальные продажи увеличились на 21%.

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Индекс деловой активности в промышленности Института управления поставками (ISM) держится выше порога роста уже семь месяцев подряд. При этом растут и риски: пошлины в 50% на импортный металл подняли цены на сталь и алюминий в США до одних из самых высоких в мире, а доля производственного ВВП с признаками спада выросла с 5% в июне до 20% в июле — в основном из-за химической отрасли, страдающей от роста цен на нефть.

Экономисты предупреждают о риске перегрева рынка. Профессор Гарвардского университета Уилли Ши сравнил нынешний бум со строительством оптоволоконных сетей во время доткомовского пузыря конца 1990-х, когда избыточные мощности простаивали два десятилетия.

По его словам, развитие технологий может сделать будущие дата-центры компактнее и менее энергоемкими, что создает риск цикла перепроизводства для компаний, нарастивших мощности сегодня.

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