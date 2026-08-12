Минэнерго предложило рассмотреть строительство собственной генерации для российских ЦОДов, чтобы снизить зависимость дата-центров от общей энергосистемы. Идея уже обсуждалась в Минцифры, однако отраслевые эксперты предупреждают, что при действующих правилах такие проекты могут оказаться экономически невыгодными.

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Предложение замминистра энергетики Петра Конюшенко вошло в перечень вопросов рабочей группы «Инфраструктура и ЦОД для технологий ИИ» правительственной подкомиссии. Речь идет одновременно о подготовке генеральной схемы размещения дата-центров и создании генерирующих мощностей непосредственно под их потребности.

В Минэнерго считают, что развитие ЦОДов и энергосистемы необходимо планировать совместно. В «Россетях» в свою очередь заявили, что решения о подключении дата-центров и строительстве новой генерации следует принимать с учетом будущей схемы размещения объектов отрасли.

Похожий подход Минцифры предложило еще в мае. Замминистра Евгений Филатов тогда говорил, что некоторые инвесторы уже рассматривают модели, при которых ЦОД получает собственный источник энергии и фактически работает автономно, не полагаясь полностью на единую энергосистему.

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Интерес к такой схеме объясняется прежде всего дефицитом свободных энергомощностей. По оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, для отдельных проектов небольшая электростанция может оказаться сопоставимой по стоимости с подключением к сетям, но при этом позволит быстрее получить необходимую мощность.

Проблема актуальна на фоне заморозки части проектов в отрасли. За последние три года в России были приостановлены 38 проектов строительства ЦОДов общей стоимостью 168,6 млрд руб. Всего ранее инвесторы заявляли о 128 таких проектах примерно на 1 трлн руб. Среди причин назывались высокая ключевая ставка и нехватка электрических мощностей, особенно в Московском регионе.

При этом собственная генерация пока остается скорее потенциальным решением, чем сформировавшимся рынком. По словам гендиректора АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова, дискуссия о ней идет больше года, а энергетические компании готовы участвовать в создании мощностей для дата-центров. Однако инвесторы опасаются, что при нынешнем регулировании затраты окажутся слишком высокими.

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Одно из ключевых ограничений связано с объемом собственной генерации. Сейчас ЦОД может напрямую использовать до 25 МВт произведенной энергии. Если мощность превышает этот порог, излишки должны поступать на оптовый рынок, тогда как сам дата-центр продолжает покупать электроэнергию по оптовым ценам и сохранять подключение к общей сети для резервирования.

В результате инвестору приходится одновременно финансировать строительство электростанции и нести дополнительные расходы на электроэнергию. В отраслевой ассоциации считают, что без изменения нормативных правил подобная модель вряд ли станет массовой.

В Минцифры подчеркивают, что окончательных решений по механизму пока нет. Министерство рассматривает разные варианты обеспечения ЦОДов необходимой мощностью, включая строительство собственной генерации инвесторами.

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