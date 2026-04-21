Археология в массовом представлении — это запыленный человек в поле с лопатой и кисточкой. На самом деле над современными раскопами летают дроны, работают промышленные сенсоры и собираются большие массивы данных. Для бизнеса это уже не романтика и не хобби состоятельного человека — это новый тестовый полигон. «Инк» побывал на совместной конференции фондов НТИ и «Таволга», где журналистам рассказали, кто кому полезнее: промышленность археологии или наоборот.

Конкурсы НТИ «Экспедиция» — это серия технологических состязаний для команд разработчиков дронов, роботов, геофизики и ИИ, которые решают прикладные задачи археологической разведки. Они проходят с 2024 года в нескольких треках — «Земля», «Воздух» и «Data Science». Победители получают призовые деньги, доступ к полигонам и данным, а также поддержку в доведении решений до реальных пилотов и коммерческих проектов.

Зачем сюда приходят зрелые компании

Организаторы конкурсов «Экспедиция» Национальной технологической инициативы не скрывают: среди участников есть не только энтузиасты, но и крупные игроки — в частности, «Геоскан» и интеграторы космических и геопространственных данных. И они смотрят на раскопы исторических развалин как на сложные, но выгодные тестовые полигоны.

«Они участвуют не для того, чтобы потешить самолюбие, а чтобы получить реальный результат в основном бизнесе», — рассказал исполнительный директор фонда НТИ Михаил Антонов.

Для таких компаний экскурс в древние культурные слои оказывается полезным сразу по нескольким причинам. Во-первых, это статус: победа или призовое место в конкурсе НТИ — понятный и проверяемый маркер для корпоративных и государственных заказчиков, которые смотрят на портфель достижений, прежде чем подписывать контракт. Во-вторых, это жесткий тест: если алгоритм и железо способны обнаружить захоронения и незаметные структуры в культурном слое, то с месторождениями и строительными площадками им будет заметно проще. Наконец, в-третьих — это доступ к реальным объектам: фонды и научные институты дают площадки, где можно тестировать решения легально и в тесной связке с учеными, без необходимости самостоятельно искать и договариваться.

Дмитрий Гоглев, руководитель отдела геофизики ГК «Геоскан», сказал об этом прямо: компания идет в «Экспедицию» ради статуса и планирует участвовать дальше — несколько лет подряд забирая призы, она уже сделала это частью своей стратегии.

От руды к гробницам — и обратно

Почему технологии зондирования земли исторически начинаются с геологии, а не с гуманитарных задач? Ответ прозаичен: там объект крупнее и контрастнее.

«Месторождение — это сотни, тысячи тонн руды. В сенсорах оно видно лучше, чем захоронение с одним скелетом и несколькими предметами. Логично сначала применять технологии там, где проще», — объяснил Василий Новиков, доцент Мезоамериканского центра РГГУ, руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово».

Археология, в свою очередь, — это режим максимальной чувствительности: небольшие объекты, сложный рельеф и жесткие ограничения, при которых нельзя разрушить культурный слой в ходе поиска. То, что двадцать лет назад казалось фантастикой, сейчас отрабатывается в конкурсных условиях — дроны, геофизика и ИИ ищут объекты под землей без единой раскопки.

Если система выдерживает такой стресс-тест, ее становится значительно проще продавать в инженерные изыскания, строительство, геологоразведку и инфраструктурные проекты, включая ESG-повестку.

Платформы «от глубины до орбиты»

Отдельная история о компаниях, которые строят платформы геопространственной осведомленности — это такое единое «полотно» данных от нескольких метров под землей до орбиты. Для них археология — еще один слой на общей карте, где присутствуют объекты культурного наследия, их контуры и охранные зоны, а также ограничения для трасс и строек, которые надо запротоколировать.

В Европе уже есть примеры государств, полностью отсканированных по культурному наследию, где подобные базы стали обязательным инструментом при проектировании железных дорог и крупных инфраструктурных объектов. Например, Польша. В России технологии и методики для этого существуют, однако до полноты данных еще очень далеко по объективной причине — страна уж очень большая. Но это же значит, что окно возможностей для интеграторов, умеющих работать с геоданными и ИИ, остается широко открытым.

Что это значит для бизнеса

Археология — это сложный, но безопасный полигон для промышленных технологий, где можно получить по-настоящему трудный кейс, не рискуя репутацией в основной отрасли.

Конкурсы НТИ — регулярный канал задач, финансирования и внимания заказчиков, а не разовый грант на красивую идею.

Участие дает кейсы, статус и донастройку продукта, которые затем конвертируются в контракты уже в «больших» отраслях.

