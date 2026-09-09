С сентября 2026 года доступ к платформе PCAT.ru получили все предприятия гражданского сектора Ростеха, а не только часть из них, как раньше. Расширение сразу увеличило число участников и ассортимент на площадке: сейчас в каталоге больше 1250 готовых изделий и свыше 370 производственных возможностей — например, редких технологий или узкопрофильных навыков, сообщает корпорация.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

PCAT.ru — промышленная цифровая площадка, где предприятия размещают информацию о своей продукции и производственных возможностях, ищут заказчиков и поставщиков, а также подбирают технологических партнеров для конкретных проектов. Через сервис можно в том числе находить российские аналоги импортных материалов и комплектующих.

По данным компании, к платформе подключились более 180 предприятий и научных центров, а сайт еженедельно посещают свыше 23 тыс. пользователей; около 60% заявок оставляют крупные компании. Независимой статистики по востребованности подобных b2b-площадок в отрасли платформа не приводит.

Главная цель PCAT.ru — упростить поиск партнеров. Заводы через сервис находят заказчиков и поставщиков, договариваются о совместной работе, а заодно подбирают российские варианты вместо импортных деталей и материалов. Так предприятия меньше зависят от зарубежных поставок и быстрее закрывают свои задачи.

Следующий шаг — подключить к платформе региональные производства. Ростех подписывает соглашения с разными субъектами страны, чтобы местные заводы могли участвовать в крупных проектах. Уже есть договоренности с Краснодарским краем, а также с Тверской, Тульской и Рязанской областями.

До сентябрьского расширения PCAT.ru использовали только отдельные предприятия корпорации, поэтому каталог был меньше. После открытия доступа всему гражданскому контуру Ростеха выбор продукции и потенциальных партнеров на площадке вырос.

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