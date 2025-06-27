Microsoft отказывается от «синего экрана смерти» (blue screen of death, BSOD), появляющегося при сбоях в Windows, в пользу черного экрана перезагрузки. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Обновление запланировано на лето 2025 года для устройств на Windows 11 версии 24H2. По словам компании, новый интерфейс упростит и ускорит восстановление после неожиданных перезагрузок, сократив время простоя до двух секунд для большинства пользователей.
Синий экран, известный с 1990-х годов, как отметил давний разработчик Microsoft Рэймонд Чен, стал знаковым элементом системы. Новый дизайн экрана перезагрузки соответствует стилю Windows 11. Microsoft подчеркивает, что изменения направлены на минимизацию неудобств при сбоях системы.
В начале мая Microsoft анонсировала ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) в приложение «Параметры» в Windows 11 на компьютерах с поддержкой Copilot+. Пользователи смогут ввести запрос, например «как управлять ПК голосом» или «указатель мыши слишком маленький», а ИИ-агент найдет и предложит соответствующие настройки.