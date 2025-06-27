Microsoft отказывается от «синего экрана смерти» (blue screen of death, BSOD), появляющегося при сбоях в Windows, в пользу черного экрана перезагрузки. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Синий «экран смерти». Фото: Unsplash

Обновление запланировано на лето 2025 года для устройств на Windows 11 версии 24H2. По словам компании, новый интерфейс упростит и ускорит восстановление после неожиданных перезагрузок, сократив время простоя до двух секунд для большинства пользователей.

Синий экран, известный с 1990-х годов, как отметил давний разработчик Microsoft Рэймонд Чен, стал знаковым элементом системы. Новый дизайн экрана перезагрузки соответствует стилю Windows 11. Microsoft подчеркивает, что изменения направлены на минимизацию неудобств при сбоях системы.

Обновленный «экран смерти». Фото: Windows Experience Blog

В начале мая Microsoft анонсировала ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) в приложение «Параметры» в Windows 11 на компьютерах с поддержкой Copilot+. Пользователи смогут ввести запрос, например «как управлять ПК голосом» или «указатель мыши слишком маленький», а ИИ-агент найдет и предложит соответствующие настройки.