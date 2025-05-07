Microsoft анонсировала ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) в приложение «Параметры» в Windows 11 на компьютерах с поддержкой Copilot+, сообщает Windows Central.

Пользователи смогут ввести запрос, например, «как управлять ПК голосом» или «указатель мыши слишком маленький», а ИИ-агент найдет и предложит соответствующие настройки.

По словам директора по продукту Windows Experiences Навджока Вирка, с разрешения пользователя ИИ сможет автоматически применять изменения, избавляя от необходимости искать нужные параметры вручную.

Приложение «Параметры» сохранит текущий интерфейс, чтобы опытные пользователи могли продолжать работать вручную. ИИ-агент будет доступен через новую поисковую строку в верхней части приложения, где можно ввести запрос.

В конце апреля Microsoft обновила свою платформу с ИИ-моделями Microsoft 365 Copilot. В частности, компания добавила новых ИИ-агентов, инструменты для генерации изображений и поиск по корпоративной базе данных при помощи ИИ. Новые функции основаны на последних моделях OpenAI и предназначены для автономного принятия решений и выполнения задач.