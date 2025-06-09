Покупатели новостроек в России все чаще выбирают практичность вместо яркого дизайна, показало исследование консалтинговой компании Key Capital. Архитектура занимает лишь пятое место среди приоритетов, уступая расположению и цене. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Опрос, проведенный с января по апрель 2025 года среди 2,5 тыс. покупателей в десяти крупнейших городах России, выявил, что расположение (72%), цена (68%), инфраструктура района (63%) и экология (57%) важнее архитектуры (48%).

Среди тех, кто учитывает архитектуру, большинство (65%) ценят функциональность, а не яркость и оригинальность (35%). Покупатели чаще ориентируются на качество строительства (58%), энергоэффективность (52%) и современную стилистику (43%). Этажность (33%) и низкая плотность застройки также влияют на выбор.

Сложные архитектурные решения увеличивают стоимость строительства в 1,5–2 раза, а затраты на кровлю — на 30–40%, что заставляет застройщиков оптимизировать проекты, отмечают авторы исследования.

Читайте также Россияне рассказали, каким видят идеальный жилой квартал

Ужесточение экологических стандартов, включая госты, и градостроительных норм способствует переходу к простым и компактным решениям. Даже в элитном сегменте набирает популярность «тихая роскошь» — минимализм с акцентом на натуральные материалы и комфорт.