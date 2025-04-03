Девять из десяти россиян считают, что социальная инфраструктура в шаговой доступности от дома улучшит качество их жизни, следует из результатов опроса ГК «ПИК» (есть у «Инк.»). Особую важность для респондентов имеют доступность спортивных площадок, наличие «детской» инфраструктуры и клубов по интересам.

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По данным исследования, 44% опрошенных стали бы заниматься спортом 2-3 раза в неделю, а 16% — каждый день, если бы спортивная площадка находилась на территории их жилого комплекса.

Более 90% родителей водили бы своих детей в школу или детский сад ближе к дому, если бы такие учреждения располагались на территории их ЖК. Еще 41% респондентов отметили, что игровая площадка во дворе должна охватывать интересы всех возрастов.

Большинство (70%) россиян также хотели бы посещать клубы по интересам в своем жилом комплексе.

Самыми привлекательными зонами отдыха респонденты назвали зеленые скверы с лавочками и сухими фонтанами (79%), далее идут детские площадки из натуральных материалов (43%) и кафе для встреч с соседями и работы (38%).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1002 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах России.

Ранее исследование компании «Росгосстрах» и маркетплейса «Финуслуги» показало, что две трети россиян (65%) собираются покупать недвижимость в этом году. Больше половины (57%) респондентов хотят купить квартиру в новостройках, каждый третий (34%) планирует приобрести готовое жилье, а 8% нацелились на покупку загородного дома.