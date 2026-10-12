Просроченные авансы бизнеса перед государством за шесть лет выросли более чем втрое — до 1,5 трлн руб. При этом общий объем непогашенных авансов достиг 16,9 трлн руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Основная причина просрочек — нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по контрактам.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

За прошлый год просроченные обязательства увеличились на 182 млрд руб., или на 13,6%. Это заметно меньше темпов 2024 года, когда показатель вырос на 89,4%. Общий объем непогашенных авансов за 2025 год прибавил 4,2%. В предыдущие два года его прирост превышал 32%.

Крупнейшие суммы непогашенных авансов в открытой части бюджетного отчета приходятся на Минпромторг — 321,2 млрд руб., Минтранс — 298,5 млрд руб. и Минстрой — 202,1 млрд руб. За год показатели Минпромторга и Минстроя выросли на 30% и 34,6% соответственно. Быстрее всего они увеличились у Минвостокразвития — на 70,2%, до 175,4 млрд руб.

На авансы по государственным закупкам товаров, работ и услуг приходится 77,9% общей суммы. По оценке Национального рейтингового агентства, около двух третей обязательств имеют срок погашения более года. В основном это предоплата по долгосрочным инвестиционным и производственным контрактам.

В Минфине связывают рост показателя с увеличением бюджетных расходов, длительными сроками реализации проектов и повышением доли авансов. На фоне высоких ставок подрядчики просят больше предоплаты, чтобы не привлекать дорогие кредиты на пополнение оборотных средств, пояснил министр финансов Антон Силуанов. Дополнительный фактор — контракты, заключенные в конце года, по которым работы переходят на следующий финансовый период.

В 2025 году темпы роста замедлились, поскольку объем погашенных авансов стал сопоставим с суммой новых выплат, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. В предыдущие годы новые перечисления значительно опережали закрытие старых обязательств. В правительстве действует комиссия, которая разбирает случаи просрочки и требует от ведомств объяснять причины задержек.

По оценке экспертов, непосредственной угрозы бюджетной устойчивости пока нет: 91% суммы не просрочено, а государство сохраняет право требовать исполнения контрактов и возврата средств. Счетная палата указывает на необходимость усилить контроль за авансированием и увязать выплаты с фактическим выполнением работ. Среди возможных инструментов эксперты также называют смарт-контракты на базе цифрового рубля.

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