Госзакупки в России в первом полугодии 2026 года сократились на 7%, до 9,9 трлн руб. При этом часть отраслей показала двузначный рост: особенно заметно увеличились расходы на безопасность, ИТ и медицину, следует из данных аналитического центра B2B-РТС, которые привел РБК.

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Сильнее всего выросли закупки в сфере безопасности — на 33%, до 139,3 млрд руб. Заказчики потратили больше на охрану, видеонаблюдение, технические системы и комплексное оснащение объектов. В B2B-РТС отмечают, что растет и спрос на системы видеоаналитики и защиты инфраструктуры.

ще один заметный рост показал ИТ-сектор, здесь закупок стало больше на 22% (207,3 млрд руб). Государственные и корпоративные заказчики все чаще приобретают не отдельные программы, а комплексные решения — от ПО и лицензий до интеграции и технической поддержки. Например, закупки ПО по 44-ФЗ выросли на 184%, а ИТ-консалтинга и техподдержки — на 69%.

Медицинские закупки прибавили 20% и достигли 1,2 трлн руб. Основной рост пришелся на лекарства и медицинские материалы: закупки препаратов увеличились на 30%, оборудования и расходников — на 20%.



А вот строительство оказалось в минусе. Закупки в отрасли сократились на 23,5%, до 4,3 трлн руб. По 44-ФЗ на 22,5% уменьшились комплексные строительные закупки, а объем закупок на возведение зданий снизился на 33%.

Эксперты связывают осторожность с крупными проектами с высокой стоимостью финансирования и экономической неопределенностью. При этом снижение общей суммы закупок не обязательно означает такое же падение реального спроса: на итоговую статистику сильно влияют отдельные крупные контракты, отмечает эксперт в сфере госзакупок Татьяна Леонтьева.

Средний контракт также стал меньше: по 44-ФЗ он снизился на 9%, до 4,7 млн руб., по 223-ФЗ — на 9%, до 13,3 млн руб. В B2B-РТС считают это признаком более осторожного подхода заказчиков к расходам.

При этом Минфин с оценкой снижения не согласен: в министерстве заявили, что падения объема закупок в первом полугодии не зафиксировали и, напротив, видят рост стоимостных показателей. По словам гендиректора «РосТендера» Андрея Сегренева, часть расходов может проходить через закрытые площадки, что также влияет на сопоставление открытой статистики.

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