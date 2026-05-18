В закрытых Telegram-каналах в России сформировался теневой рынок просроченных продуктов питания. Продавцы предлагают крупные партии списанных товаров по ценам в несколько раз ниже рыночных — объем отдельных лотов достигает десятков тонн, выяснили «Известия».

В объявлениях встречаются смешанные поставки, где просроченные продукты объединяют с бракованными товарами. Замороженную курицу продают по 75 руб. за кг при обычной оптовой цене 200–220 руб., сыр бри — по 50 руб. за кг, а другие сыры — по 170 руб. за кг при партии в 20 т. Один из лотов включает 65 т просроченных курино-говяжьих сосисок по 22 руб. за кг с обязательным выкупом всей партии — это более 1,6 млн руб. для продавца. Отдельно предлагаются 12 тыс. банок тушенки по 80 руб. за штуку.

Значительная часть объявлений публикуется администратором под ником Мила. В одном из случаев продавец разместил видео с партией из 7 тыс. банок консервов «плов с курицей» со склада в Воскресенске, сопроводив его фразой: «Списание Госрезерва, собакам подойдет…».

Те же контакты журналисты обнаружили и на других площадках — региональных порталах и оптовых сервисах. Телефон фигурирует в объявлениях о продаже мясных субпродуктов и связан с компанией «Алми». По данным ФНС, бенефициар компании — Людмила Д., основной вид ее деятельности связан с оптовой торговлей мясом и мясной продукцией. В феврале налоговая приняла решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ.

Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» запрещает продажу просроченной продукции вне зависимости от целей ее дальнейшего использования. Такие товары подлежат обязательной утилизации или уничтожению через лицензированные организации.

По словам директора склада молочной продукции в Подмосковье Ольги К. (имя изменено), часть подобных схем возникает внутри самих предприятий. За несколько дней до окончания срока годности продукты раздавали сотрудникам, а те затем перепродавали их через объявления. Позже от этой практики отказались из-за репутационных рисков. При этом, по словам собеседницы, просроченные молочные продукты и майонез могли попадать в небольшие пекарни и точки шаурмы.

Один из источников в отрасли рассказал о схемах переработки просроченного мяса и рыбы в полуфабрикаты. По его словам, такое сырье отправляют в цеха, где запах и вкус пытаются скрыть специями, луком, соей и усилителями вкуса. После переработки из него делают котлеты, пельмени и наггетсы, которые затем могут попадать в магазины и точки общепита. Собеседник также утверждает, что на подобных производствах нередко нарушаются санитарные требования.

Еще одним каналом сбыта, по словам источников, становятся небольшие кафе, корпоративные столовые и буфеты, где контроль за сроками годности и происхождением продукции часто оказывается минимальным. В таких точках продажи во многом строятся на доверии, а происхождение сырья для покупателей остается непрозрачным.

