Объем просроченной задолженности по ипотеке в России увеличился до 95 млрд руб. во втором квартале 2025 года, что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В первой половине 2025 года доля ипотеки с просрочкой свыше 90 дней составила 1,1%, сообщили изданию в Центробанке.

Freepik

Параллельно увеличилась и просрочка в автокредитам. Она составила 32 млрд руб. во втором квартале (рост на 85%). По поводу автокредитов в ЦБ отметили, что их доля с просрочкой свыше 90 дней составила 4% в первом полугодии.

Представитель банка ПСБ подтвердил газете снижение качества кредитного портфеля, а в пресс-службе Совкомбанка отметили уменьшение прибыли из-за проблемных ссуд на фоне высокой ключевой ставки.

По данным регулятора, основные причины роста просрочки — это последствия активной выдачи рискованных кредитов в 2023–2024 годах, когда банки одобряли ссуды заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В ЦБ отметили всплеск продаж в автокредитовании и ипотеке в тот период.

Кроме того, инфляция вблизи 10% в июне 2025 года, особенно по продовольствию, снизила реальные доходы населения, что усложнило выплаты, пояснил экономист Андрей Бархота.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение: по оценке Бахоты, пик может прийтись на октябрь 2025-го — март 2026 года с потенциальным удвоением просрочки. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов согласен, но отмечает, что по ипотеке она не превысит 5%.

В то же время меры ЦБ по ужесточению правил помогли: во втором квартале 2025 года доля ипотеки с взносом до 20% упала до 5%, а с нагрузкой выше 80% — до 6%. Снижение ключевой ставки до 18% и замедление инфляции могут стабилизировать ситуацию.