Инженеры из Токийского университета представили Mevita — нового двуногого робота с открытым исходным кодом, собрать которого может практически любой энтузиаст-робототехник. Андроид сочетает в себе прочность металлических конструкций и простоту сборки, что делает продвинутую робототехнику более доступной для широкого круга людей.

SK Tendon Group / Kento Kawaharazuka

Проблема DIY-робототехники заключается в выборе между хрупкими деталями, напечатанными на 3D-принтере, и прочными, но сложными в сборке металлическими комплектами. Команда из лаборатории JSK Robotics нашла решение, используя технологию сварки листового металла. Это позволило объединить сложные формы в единые интегрированные детали и сократить их общее количество.

Конструкция Mevita максимально проста и доступна. Робот состоит всего из 18 уникальных (не считая зеркальных) металлических компонентов. Все детали, от сервомоторов до изготовленных на заказ конструктивных элементов, можно заказать онлайн на маркетплейсах или найти в специализированных магазинах. Это значительно упрощает процесс сборки для любителей.

Несмотря на простоту, Mevita обладает серьезными возможностями. Робот оснащен лидаром и инерциальным измерительным блоком (IMU). Его система управления на базе ИИ, обученная с помощью обучения с подкреплением в симуляции, позволяет ему уверенно передвигаться по неровной поверхности и траве.

Весь проект полностью открыт: программное обеспечение, среды для обучения и CAD-модели доступны на GitHub. Подобные модели ранее выпустила американская компания Hugging Face.

