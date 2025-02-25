Дженни Вуд — опытный специалист по подбору персонала, которая более десяти лет проработала в Google. Она принимала непосредственное участие в процессе найма сотрудников. Один из главных уроков, который она усвоила, заключается в том, что потенциальный уровень производительности кандидата можно оценить только на собеседовании. После этого результаты, как правило, снижаются.

Это откровение изменило ее подход к процессу найма, и теперь она хочет поделиться своими советами с соискателями о том, как успешно проходить собеседования.

Если кандидат на собеседовании задает вопросы о том, как достичь баланса между работой и личной жизнью, — приводит пример Вуд, — то это может указывать на то, что такие темы могут стать основой в будущем. Это не означает, что людям не стоит уделять внимание своим интересам вне работы, но обсуждать это следует не в процессе самого собеседования, когда акцент должен быть на понимании должностных обязанностей и требований.

Это осознание подтолкнуло Вуд к более строгому отбору кандидатов. В компании, подобной Google, куда приходят талантливые специалисты, она стала более стратегически подходить к процессу, что позволило ей выделять действительно достойных кандидатов среди менее компетентных.

При поиске работы и подготовки к собеседованиям важно продемонстрировать свою лучшую сторону, потому что потенциальные работодатели обращают внимание не только на опыт, но и на поведение кандидата.

«Когда вы встретитесь с менеджером по найму, — отмечает Вуд, — ведите себя так, будто эта работа для вас крайне важна. Даже если вы еще не уверены в своем желании, постарайтесь показать, с каким энтузиазмом вы будете относиться к работе, если получите предложение и решите присоединиться к команде».

«Каждый менеджер желает видеть сотрудников, которые приносят позитивную энергию, — добавляет она. — А так как собеседование отражает ваше будущее поведение на работе, очень полезно начать с проявления энергии и энтузиазма».

Ранее бывший HR-менеджер Microsoft отметила, что кандидаты не приходят вовремя, не изучают организацию и появляются на собеседовании в неподобающей одежде. Но были и противоположные ситуации. Она рассказала о лучшем кандидате, с которым когда-либо общалась.