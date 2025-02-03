Вопрос повышения зарплаты всегда актуален для сотрудников, однако многие не знают, как правильно подойти к этому деликатному вопросу. Алексей Оносов, предприниматель, бизнес-писатель, публицист, эксперт по ИТ цифровизации производству и ИИ, основатель компании «Юнисофт», рассказал редакции «Инк.», как лучше всего просить повышения зарплаты.

Оносов является автором трех книг из серии «100 героев бизнеса», в том числе книги «Хэппиномика. Теория и практика счастливой жизни». По его словам, прежде всего, важно понимать, что просьба о повышении должна быть обоснованной и хорошо подготовленной.

Он отмечает, что не стоит просить прибавки только потому, что прошло какое-то время с момента последнего повышения или из-за личных финансовых трудностей. Необходимо провести тщательный анализ рынка труда и своей ценности как специалиста.

«Изучите уровень зарплат на аналогичных должностях в вашей отрасли и регионе. Это можно сделать с помощью специализированных сайтов по поиску работы, профессиональных форумов или общения с коллегами из других компаний. Если окажется, что ваша зарплата действительно ниже среднерыночной, это станет весомым аргументом в разговоре с руководством», — говорит Оносов.

Собрав необходимую информацию и убедившись в обоснованности просьбы, следует подготовиться к разговору с руководителем. Эксперт заявляет, что для этого нужно выбрать подходящее время, когда начальник не загружен срочными делами и сможет уделить человеку внимание. Он также советует заранее договориться о встрече, обозначив тему разговора.

«Начните беседу с позитивной ноты, выразите благодарность за возможность работать в компании и обсудить важный для вас вопрос. Затем спокойно и уверенно изложите свою позицию, подкрепляя ее конкретными фактами и достижениями. Расскажите о своих успехах, реализованных проектах, привлеченных клиентах или сэкономленных для компании средствах», — говорит он.

Оносов отмечает, что важно не просто просить повышения, а показать, какую ценность человек приносит организации и почему он заслуживает более высокой оплаты.

По его словам, также необходимо быть готовым к тому, что руководитель может не сразу согласиться на повышение зарплаты. В этом случае он советует проявить гибкость и инициативу.

«Спросите, что вы можете сделать, чтобы ваша зарплата выросла в будущем. Возможно, есть дополнительные обязанности или проекты, которые вы могли бы взять на себя. Покажите свою готовность развиваться и брать на себя больше ответственности», — советует Оносов.

«Это продемонстрирует вашу заинтересованность в росте не только финансовом, но и профессиональном. Такой подход часто находит положительный отклик у руководства, даже если немедленное повышение зарплаты невозможно», — добавляет он.

«Самые успешные профессионалы действуют на опережение, выделяя время для постановки четких целей и неуклонно работая над ними в течение года», — говорит тренер по карьере Фиби Гэвин. Эксперт предлагает начать с определения своих рабочих целей на 2025 год.