Юми Стайнс, австралийская теле- и радиоведущая, подкастер и писательница уверена, что нет ничего хуже непрошеных советов по воспитанию детей. Тем не менее она решила поделиться способом, который помогает справиться с сильными эмоциями ребенка. «Я представляю себя животным эмоциональной поддержки, которое не ругает и не решает проблемы, а просто находится рядом с ребенком, пока тот не совладает со своими чувствами», — говорит она.

Однажды Стайнс была на детском футбольном матче, и атмосфера, по ее мнению, была очень стрессовой. По ее словам, даже будучи взрослым, можно было легко почувствовать себя подавленным просто находясь там.

Она рассказала, что среди всего этого хаоса была маленькая девочка лет трех, которая плакала и билась на полу трибуны, в то время как ее мама ходила вокруг нее, призывая встать, покинуть территорию и дойти до машины, чтобы они могли уехать. По ее словам, это продолжалось несколько минут, и мать начала кричать и угрожать, требуя, чтобы ребенок подчинился.

Стайнс хотела высказаться, но посчитала, что она не должна выходить в мир и давать советы о воспитании детей. Советы никому не нужны, а если они появляются, то люди делают все возможное, чтобы их игнорировать.

По ее мнению, уязвимым мамам, которые устали, борются и уже сталкиваются с достаточным внешним давлением, чтобы быть «идеальными», не нужно слышать посторонние мысли и мнения. Будучи одной из таких матерей, Стайнс отмечает, что получать непрошеные советы о том, что человек делает неправильно как родитель, — это последнее, что хочется услышать.

При этом то, что может показаться очевидным одному, может совершенно ускользнуть от внимания другого. Стайнс рассказала, что ей пришлось обратиться к совету, который она услышала, когда брала интервью у детского психолога о том, как справляться с истериками.

Когда кто-либо, ребенок или кто-то другой, испытывает сильные эмоции, будь то ярость, отчаяние, ужас, счастье, восторг, что угодно, они не станут воспринимать информацию. Если ребенок расстроен, его первая потребность — быть замеченным.

Так, например, если они поранились, они не хотят слышать: «Даже крови не было! С тобой все в порядке. Вставай». Им нужно, чтобы родители сказали что-то вроде: «Ой! Должно быть, было больно! Ой, ты так расстроен. Это действительно задело тебя, не так ли?».

Если ребенок упал, он не хочет слушать, что ему не следовало лезть на дерево. Он хочет услышать что-то вроде: «Я видел, как ты упал! С тобой все в порядке?». Если дети злятся, они не хотят слышать: «Прекрати и садись в машину!». Им нужно услышать: «Я вижу, что ты сейчас злишься. Это сильная эмоция. Что случилось?».

Ребенку не нужно, чтобы родители бросались решать его проблемы, и уж точно не нужна родительская бдительность, которая выражается в таких заявлениях, как: «Покажи мне, кто это с тобой сделал!», «Подожди, пока я их не схвачу» или «Я пойду прямо к директору!».

Стайнс рассказала, что ей помогает думать о себе как о животном-поддержке ее ребенка. Животное-поддержка стоично и молчаливо. Они не умеют ругаться или решать проблемы. (Она всегда представляет себе «прекрасного, достойного шоколадного лабрадора по имени Хаундипу»).

Хаундипу просто появляется в тишине и сидит с ребенком в состоянии покоя. Он сидит с ним, проходя через его чувства и не пытается торопить его, чтобы он «закончил» испытывать их. Пес просто присутствует, наблюдая.

Как отмечает Стайнс, это очень полезно для ребенка. Дети могут исчерпать свою истерику и погладить свое животное-поддержку, которое можно также целовать и слушать. А потом, когда все закончится, когда ребенок будет готов, он сможет все обсудить.

«Что мне нравится в животном-поддержке, так это то, что его образ помогает мне успокоиться. Я нахожу свой центр, и тогда я уравновешена, готова прийти на помощь своему человеку, — говорит она. — И если вы родитель ребенка, вы — его лучшее, самое любимое и надежное животное-поддержка. Нет никого более квалифицированного для роли лабрадора, чем вы».

Стайнс спросила одну из своих взрослых дочерей, что, по ее мнению, является хорошим родительством, когда ребенок расстроен. Сейчас ее дочери 20 лет, и она все еще помнит, как была ребенком.

«Я помню, как у меня было первое разбитое сердце, и я рассказала тебе об этом, пока ты массировала мне спину в постели. Мое сердце так болело!, — вспоминает дочь. — Был мальчик, с которым я дважды ходила на охоту за привидениями на перемене, и я сказала ему в начале школы, что он мне нравится, а он сказал мне к обеду, что меня бросил. И я просто плакала! В ванной. Наши отношения длились целых два часа».

Дочка рассказала Стайнс, что оглядываясь назад, это смешно и нормально, но в то время она чувствовала, что действительно пережила трагедию и даже не сказала Мире (своей лучшей подруге), потому что ей было неловко.

«Но я рассказала тебе той ночью, и ты просто слушала, пока гладила мне спину. Ты сказала: “Это звучит так тяжело, Ди Ди!”. И я сказала: “Да!” и ты повторила мне это чувство. И мы чувствовали это вместе», — заключила дочь Стайнс.

Для многих родителей воспитание является трудоемким процессом. Почты каждый из них сталкивался с детскими капризами и не знал, как правильно себя вести в данной ситуации. Когда ребенок устраивает скандал в продуктовом магазине или отказывается вставать с постели, чтобы пойти утром в школу, возникает желание отругать его. Но психолог Кэролайн Флек, которая является внештатным клиническим преподавателем в Стэнфордском университете, утверждает, что разговоры на самом деле не лучший подход к коррекции.