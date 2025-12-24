Ретро-телефоны из нулевых вызывают у россиян волну ностальгии. Более половины опрошенных (58%) компанией UNISIMKA признались, что искренне обрадовались бы такому подарку, а треть респондентов отдали бы предпочтение культовым «неубиваемым» моделям, таким как Nokia 3310. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Эмоциональный отклик на такой презент в целом положительный, но неоднозначный. Значительная часть аудитории отнеслась бы к подарку сдержанно: 14% восприняли бы его как шутку, а 10% поблагодарили бы из вежливости, скрыв легкое разочарование. Лишь меньшинство отреагировало бы резко негативно, увидев в этом повод для обиды или пересмотра отношений.

Выбор конкретных моделей говорит о четких ассоциациях. Абсолютными фаворитами стали классические кнопочные телефоны (33%), символизирующие надежность и цифровой детокс. На втором месте с 23% — первый iPhone, олицетворяющий революцию в технологиях. Замыкают тройку стильные раскладушки, такие как Motorola RAZR V3, которые выбрали 20% опрошенных.

При этом ностальгия не означает готовность отказаться от современных удобств. Респонденты четко обозначили, какие функции им хотелось бы добавить к старым аппаратам. В топе желаемых улучшений оказались качественная камера (40%), навигация и карты (27%), а также мессенджеры (25%). Многие также хотели бы видеть в ретро-устройствах поддержку онлайн-банков, NFC и технологии eSIM.

Наиболее популярный сценарий использования — второй телефон для путешествий и отдыха (36%). Многие видят в нем способ временно отключиться от цифрового шума. Каждый четвертый рассматривает такое устройство как предмет ностальгической коллекции, а каждый пятый — как инструмент для повышения анонимности.

Как отмечает основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая, исследование отражает растущий запрос на более осознанное использование технологий. Ретро-телефоны воспринимаются как способ найти баланс между тоской по прошлому и потребностями гибкого цифрового настоящего, предлагая временный выход из перегруженной информационной среды.