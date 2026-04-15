Во вторник против Google подали новый антимонопольный иск. Компанию обвиняют в ограничении работы конкурирующих магазинов приложений для Android. По версии истца, Google контролирует распространение приложений и систему платежей, создавая преимущества для собственных сервисов, что противоречит антимонопольным нормам США.

Boliviainteligente, Unsplash

Португальская компания Aptoide, специализирующаяся на мобильных играх и называющая себя третьим по величине магазином приложений для Android, заявила, что могла бы сильнее влиять на ценовую политику и правила Google, если бы не «антиконкурентные практики», которые ограничивают возможности более мелких игроков.

Aptoide позиционирует себя как альтернативный магазин приложений для Android: в ее каталоге около 436 тыс. приложений, а к 2024 году ее годовая аудитория, как ожидается, превысит 200 млн пользователей.

В компании подчеркивают, что предлагают разработчикам более низкие комиссии, а пользователям — более выгодные условия. Однако, по их словам, бизнес несет серьезный ущерб. Google ограничивает доступ конкурентов к контенту ключевых разработчиков и фактически перенаправляет их в собственную экосистему — включая Google Play и другие «незаменимые» сервисы. Это затрудняет развитие альтернативных магазинов приложений.

Иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. Aptoide требует запретить предполагаемые антиконкурентные практики, а также компенсации ущерба в тройном размере (точная сумма не раскрывается). В 2014 году компания уже обращалась с аналогичной жалобой в антимонопольные органы Евросоюза.

Ранее Google уже сталкивалась с давлением со стороны регуляторов и рынка. В ноябре прошлого года компания согласилась изменить правила Android и своего магазина приложений в рамках урегулирования антимонопольного конфликта с Epic Games, который длился пять лет.

Еще в 2023 году жюри присяжных признало Google виновной в подавлении конкуренции, а в 2024 году суд обязал компанию провести масштабные реформы. Параллельно компания защищалась от иска правительства США: в августе 2024 года суд признал ее поисковую систему незаконной монополией.

Позднее суд постановил, что Google должна делиться данными поисковых запросов с конкурентами, однако не стал требовать продажи Android или браузера Google Chrome. И компания, и власти США подали апелляции.

