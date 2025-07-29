Российский рынок цветов демонстрирует уверенный рост после периода спада: в первом полугодии 2025 года количество предприятий, занятых в сфере выращивания и продажи цветов, увеличилось на 1,9 тыс. и достигло 23,4 тыс. компаний. Это свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли после потрясений, вызванных пандемией и последующими логистическими сложностями.

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Аналитики отмечают положительную динамику развития цветочного бизнеса. В течение первых шести месяцев 2025 года было зарегистрировано рекордное количество новых участников рынка.

Особенно показательным стал 2024 год, когда отрасль не только преодолела последствия кризиса, но и продемонстрировала значительный рост доходов — выручка ведущих игроков увеличилась на треть, превысив 41 млрд руб.

Важной тенденцией стало активное развитие отечественного цветоводства. По оценкам экспертов, объемы местного производства цветов за последний год выросли на 47 млн штук.

Российские цветы становятся все более конкурентоспособными благодаря стабильным ценам, не зависящим от курсовых колебаний и импортных пошлин.

Дополнительным стимулом для отечественных производителей стало пятикратное увеличение таможенных сборов на ввоз цветочной продукции из ряда зарубежных стран.

Структура рынка продолжает меняться. Значительная часть импорта теперь поступает из стран, сохраняющих партнерские отношения с Россией. При этом доля российских цветов в общем объеме продаж достигла 19%. Наиболее популярными среди местных производителей остаются традиционные сорта — розы, хризантемы и лилии, хотя ассортимент постепенно расширяется за счет сезонных видов.

Ценовая динамика отражает общие рыночные тенденции. Средняя стоимость букета в текущем году превысила 3,8 тыс. руб., что на 15% больше показателей прошлого года.

Рост цен эксперты связывают с увеличением производственных издержек, включая расходы на упаковку, логистику и оплату труда. Эти изменения повлияли и на потребительские предпочтения — традиционные фавориты вроде тюльпанов уступают позиции более доступным альтернативам.