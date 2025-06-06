Цены на мед в России могут вырасти на 15–20% к концу 2025 года из-за весенних заморозков и сокращения поголовья пчел, сообщила агентству «Москва» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

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По ее данным, в 2024 году поголовье пчел в России сократилось на 20–25%, что усиливает давление на стоимость меда. «Весенние заморозки могут увеличить цены на мед на 15–20% к концу 2025 года», — отметила она.

Спрос на продукт традиционно растет в августе, во время Медового спаса, после чего цены остаются повышенными весь год.

Лебединская со ссылкой на данные Росстата рассказала, что, средняя цена 1 кг меда в июне 2025 года достигла 591 руб., что на 1,65% выше майского уровня (582 руб.). С начала года продукт подорожал на 2,56% (15,18 руб.), хотя в феврале было зафиксировано снижение на 6,93%.

В Московском регионе цены на 7–10% выше средних по стране, а популярностью пользуются цветочный, липовый, гречишный и майский мед.

Производство меда, по данным Минсельхоза, в 2024 году составило 64 тыс. т, что чуть ниже уровня 2023 года (64,5 тыс. т). В 2025 году ожидается рост до 65 тыс. т. Основной вклад вносят Южный, Приволжский, Уральский, Центральный и Дальневосточный округа, причем Башкирия в 2024 году обеспечила 12% общероссийского объема (3,387 тыс. т), рассказала эксперт.