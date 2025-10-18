Клиенты среднего и малого бизнеса в России значительно увеличили объем прямых финансовых операций с Китаем — по подсчетам аналитиков ВТБ, рост составил около 56% за год. Эти данные отражают общую тенденцию на усиление торговых связей между двумя странами и растущий интерес предпринимателей к расчетам в юанях. Подробности — в распоряжении «Инка».

Engin Akyurt, Unsplash

На фоне увеличения объемов операций банк сообщил о снижении комиссии на переводы в Китай до 1,99%. Этот тариф, ранее действующий в рамках временного промопредложения для ограниченного числа клиентов, теперь распространяется на всех клиентов сегмента МСП.

В финансовой организации убеждены, что сохранение минимального тарифа на переводы поможет российским экспортерам и импортерам эффективнее планировать расходы на ведение внешнеэкономической деятельности и развивать торговлю с Китаем. Упрощение и удешевление международных расчетов, по мнению сотрудников банка, также способствует повышению надежности и скорости финансовых операций, что особенно важно в условиях роста объемов взаимных поставок и расчетов между Россией и КНР.

Кроме того, активно развиваются и цифровые инструменты, предназначенные для обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов. По данным банка, через внутренние системы можно проводить и отслеживать международные переводы, контролировать их выполнение и при необходимости отменять операции.

В экосистеме внешнеэкономической деятельности предусмотрены сервисы для проверки зарубежных партнеров, анализа контрактов, валютного контроля, кредитования и размещения средств в юанях. Работа с клиентами ведется на русском, английском и китайском языках.

По данным Центробанка, во втором квартале 2025 года доля рублевых расчетов за импорт из стран американского региона достигла 64%, что стало рекордным показателем. Годом ранее этот показатель составлял около 29%, то есть увеличился более чем вдвое. Взаиморасчеты между Россия и Китай в национальных валютах — рублях и юанях — успешно вышли на доминирующий уровень: по официальным данным, их доля уже в прошлом году превышала 90%, а по некоторым — выше 95% всех двухсторонних расчетов.

Рост использования рубля в международных расчетах связан с продолжающимся переходом России на национальные валюты во внешней торговле.