Длинные выходные воспринимаются как возможность отдохнуть и восстановить силы. Однако их влияние на психологический и физический ресурс зависит от подхода, поясняет доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

По ее словам, во время отдыха активируются две программы: экономия сил (проявляющаяся как лень) или любопытство, побуждающее к изучению нового. Обе программы привлекательны, но их «передозировка» может привести к дезадаптации, неадекватному поведению и трудностям возвращения в рабочий ритм.

«На программу отдыха нужно перестроиться, на это требуется некоторое время. Чтобы провести полноценный отдых, будь то в экономии жизненных сил, будь то в экспериментировании и разнообразии, тоже нужно время. Следующий этап — это возвращение к привычному ритму. Так что с точки зрения здравого смысла длинные выходные нам не помешают. Будут ли выходные восстанавливать наши ресурсы? Не факт», — утверждает Никишина.

Она также объясняет, почему праздники часто сопровождаются перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя. Дополнительное свободное время создает ожидание расслабления, а затем внутреннее разрешение «позволить себе больше». Это расширяет границы дозволенного, приводя к избыточному потреблению еды, алкоголя или чрезмерному азарту.

«Как правило, за этим следуют раскаяние и рецидив», — отмечает она и советует четко контролировать «передозировки» и аккуратно включать в отдых элементы нового опыта, который заряжает энергией, а не истощает.