Психологи выявили и описали привычку, которая является главной причиной хронической усталости у многих современных людей. Проблема заключается в сознательном откладывании сна ради личного времени. Этот феномен получил название «прокрастинация сна из мести» (Revenge Bedtime Procrastination). Он характерен для людей с высоким уровнем дневной загруженности, которые чувствуют, что не контролируют свою жизнь.

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Суть привычки в том, что человек, отработав долгий и напряженный день, пытается «отыграть» упущенное время за счет сна. Он засиживается допоздна за просмотром сериалов, играми или скроллингом соцсетей. Это не проявление лени, а психологическая попытка вернуть себе чувство автономии и контроля. Вечер и ночь воспринимаются как единственное время, которое принадлежит только ему. Термин пришел из Китая, где интенсивная рабочая культура сделала эту проблему массовой.

Последствия такой «мести» разрушительны. Человек попадает в порочный круг. Недосып (менее 7−8 часов сна) приводит к снижению когнитивных функций, ухудшению концентрации и падению продуктивности на следующий день. Работа требует еще больших усилий, стресс растет, и желание «отомстить» вечером становится еще сильнее. По данным Национального фонда сна США, недостаток сна обходится экономике страны более чем в $400 млрд в год из-за снижения производительности.

Эта проблема напрямую влияет на результаты бизнеса. Уставшие сотрудники чаще совершают ошибки, медленнее работают и более склонны к выгоранию. Некоторые прогрессивные компании начинают бороться с этим явлением, вводя строгие правила по окончанию рабочего дня, запрещая рабочую переписку в нерабочее время и поощряя полноценный отдых. Они понимают, что отдохнувший сотрудник в итоге гораздо эффективнее.

Решение проблемы лежит в осознанном планировании не только работы, но и отдыха. Психологи советуют «встраивать» короткие периоды личного времени (15−30 минут) в течение дня, чтобы снизить вечернюю потребность в «мести». Также рекомендуется создать «буферную зону» за час до сна: отложить все гаджеты и заняться чем-то расслабляющим. Это помогает переключить мозг с рабочего режима на отдых и разорвать порочный круг прокрастинации сна.