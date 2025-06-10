Россияне стали реже обращаться за психологической помощью, что отражается в статистике последних месяцев. Аналитики отмечают заметное снижение спроса на подобные услуги, особенно в онлайн-сегменте.

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Платежная система T-Pay зафиксировала сокращение интереса к онлайн-сервисам подбора психологов в первом квартале 2025 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно оператор фискальных данных «Платформа ОФД» отмечает снижение общего спроса на психологические услуги на 5% за первые пять месяцев текущего года.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением потребительского поведения. На фоне экономической нестабильности люди стали более избирательно подходить к расходам, отдавая приоритет базовым потребностям. Как отмечают в сервисе «Ясно», хотя в начале года спрос оставался стабильным, уже с апреля наметилась тенденция к снижению темпов роста.

Интересно, что параллельно с сокращением спроса наблюдается рост предложения на рынке психологических услуг. По данным платформы «Профи.ру», количество предложений от психологов увеличилось на 11% за год. Однако, как отмечают в центре «Психодемия», многие опытные специалисты покидают агрегаторные платформы из-за высоких комиссий, что может влиять на качество предлагаемых услуг.

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Несмотря на снижение количества обращений, стоимость психологических консультаций продолжает расти. Средний чек за онлайн-сеансы увеличился на 10% по данным T-Pay и на 4% согласно «Чек индексу». Эксперты объясняют это инфляционными процессами и растущим спросом на услуги более опытных специалистов.

Перспективы рынка психологических услуг остаются неоднозначными. Одни эксперты прогнозируют восстановление спроса уже во второй половине 2025 года, другие же считают, что основной рост будет происходить за счет традиционных офлайн-консультаций и гибридных форматов работы.

При этом все сходятся во мнении, что потенциал развития психологических услуг в России остается значительным, учитывая относительно низкий уровень проникновения терапии в сравнении с другими странами.