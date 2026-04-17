Рынок зарядной инфраструктуры для электромобилей в России начинает консолидироваться: PUNKT E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro и стала крупнейшим игроком по числу зарядных станций в стране. Подробности — в распоряжении «Инка».

В результате сделки объединенная сеть превысит 1,6 тыс. зарядных станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ. В PUNKT E переходят не только сами станции, но и мобильное приложение, системы мониторинга и диспетчеризации, а также бизнес по проектированию и строительству зарядной инфраструктуры.

Фактически речь идет о поглощении полноценного инфраструктурно-цифрового бизнеса. Объединение позволит компании увеличить загрузку сети, расширить клиентскую базу и усилить позиции в сегменте городской и коммерческой зарядной инфраструктуры.

Отдельный акцент сделан на развитии решений для общественного и коммерческого транспорта. Это один из самых быстрорастущих сегментов, где требуется не просто установка станций, а комплексные проекты с интеграцией в городскую инфраструктуру.

Sitronics Group, в свою очередь, выходит из операторского сегмента и сосредоточится на разработке и производстве оборудования. Таким образом, рынок начинает разделяться на два направления — операторов инфраструктуры и технологических поставщиков.

Читайте также Операторам зарядных станций для электромобилей обновят условия субсидирования

Сама сделка отражает более широкий тренд: рынок зарядной инфраструктуры постепенно уходит от разрозненных игроков к крупным операторам. По мере роста числа электромобилей и требований к сервису преимущество получают компании с масштабируемой ИТ-платформой, собственной сетью и доступом к капиталу.

Этот процесс подтверждают и участники рынка.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы активность M&A в этом сегменте будет усиливаться, а рынок будет структурироваться вокруг нескольких ключевых игроков», — отметил Максим Урьяш, партнер инвестиционного банка «Адванс Капитал».

Рынок зарядной инфраструктуры в России начал формироваться в конце 2010-х годов, а активный рост пришелся на период после 2021 года, когда была запущена программа развития электротранспорта. По данным отраслевой аналитики, в стране действует несколько тысяч зарядных станций, охватывающих более 60 регионов, а число операторов оценивается в несколько десятков — от региональных игроков до федеральных сетей.

В числе крупнейших — PUNKT E, Sitronics Electro, «Россети», а также проекты нефтегазовых компаний. Развитие инфраструктуры поддерживают на федеральном уровне, а объем рынка зарядной инфраструктуры и сопутствующих сервисов уже исчисляется более чем 1 млрд руб. и продолжает расти вместе с парком электромобилей.

Что это значит для бизнеса

Рынок зарядной инфраструктуры — и по прогнозам, и уже по факту — переходит в фазу укрупнения. Конкурировать становится сложнее, а ключевым преимуществом становятся масштаб и доступ к инвестициям. Для девелоперов, владельцев коммерческой недвижимости и транспортных компаний это означает переход к работе с крупными операторами, которые предлагают комплексные решения — от проектирования до управления сетью.

