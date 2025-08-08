Минпромторг скорректировал программу субсидирования установки электрозарядных станций (ЭЗС) в России, позволив переносить и продавать их без потери поддержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Freepik

Распоряжение премьера Михаила Мишустина о выделении 5,7 млрд руб. на 2025–2027 годы подписано 29 июля, оно предусматривает установку около 1,9 тыс. станций мощностью не менее 149 кВт. Максимальная субсидия покрывает 60% стоимости оборудования и платы за технологическое присоединение к сетям, а при мощности свыше 149 кВт компенсацию можно увеличить пропорционально.

В ведомстве уточнили, что теперь перенос ЭЗС возможен по причинам непреодолимой силы или решению инвестора, что ранее операторы просили для повышения эффективности в случае снижения трафика, например, из-за стройки рядом. При продаже субсидированной станции третьему лицу до истечения пятилетнего срока обязательств по работоспособности инвестор сохраняет ответственность.

Субсидии будут выплачивать напрямую от Минпромторга, без посредничества регионов, с поэтапными конкурсами вместо ежегодного отбора. Операторы, не уложившиеся в сроки прошлой программы, смогут претендовать на поддержку в текущем году. Ведомство планирует минимум два отбора в третьем и четвертом кварталах, с возможностью получения средств без нового присоединения к сетям — за счет аренды мощностей у существующих потребителей.

Читайте также Электромобили смогут зарабатывать деньги, пока их владельцы спят

Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян указывает, что средняя загруженность станций упала до 3–5%, хотя инвесторы в 2021 году рассчитывали на 15% и выше к 2025–2026 годам. Темпы ввода ЭЗС опережают рост парка электромобилей, и для исправления ситуации Сафарян предлагает временно снять барьеры на импорт моделей без российских аналогов, чтобы улучшить окупаемость и стимулировать закупки отечественного оборудования.

Аналитик «Эйлер — аналитические технологии» Йоханнес-Корнелиус Ростовский подчеркивает, что субсидии эффективны при учете регионального спроса, и инфраструктура обычно опережает рост электромобилей. По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в России за первые пять месяцев 2025 года сократились на 63% (до 3 433) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.