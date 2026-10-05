Пункты выдачи заказов маркетплейсов могут включить в перечень объектов, по которым налог на имущество рассчитывается не по балансовой, а по кадастровой стоимости. Такая поправка содержится в законопроекте №617−9, внесенном в Госдуму в составе бюджетного пакета. Сейчас аналогичный порядок действует для торговых и деловых центров, офисов, магазинов, объектов общепита и бытовых услуг.

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Под действие новой нормы попадут пункты, где принимают, хранят и выдают заказы, если они относятся к логистической инфраструктуре оператора цифровой платформы. Пункт может находиться как у самого маркетплейса, так и у партнера. При этом его площадь будет учитываться при определении того, подпадает ли здание или помещение под специальные правила налогообложения.

Для собственников недвижимости изменение может оказаться чувствительным. При обычном порядке налог считают от остаточной стоимости объекта, которая уменьшается по мере амортизации. При новой схеме расчет будет зависеть от государственной оценки недвижимости. Поэтому у помещений, которые давно эксплуатируются и имеют небольшую остаточную стоимость, ежегодный платеж потенциально может вырасти. Насколько сильно — зависит от оценки объекта и региональной ставки.

Поправки могут затронуть и здания смешанного назначения. Сейчас специальные правила применяются, если не менее 20% площади используется для предусмотренных Налоговым кодексом целей. После изменений в этот показатель будут включать и пространство, занятое ПВЗ. В результате объект может подпасть под новый порядок даже в том случае, если пункт занимает только часть здания.

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RWB выступила против привязки нормы к конкретному типу оператора. В компании считают, что налоговый режим должен определяться тем, как используется недвижимость, а не тем, кто управляет пунктом. Если помещение фактически работает как ПВЗ, одинаковые правила, по мнению компании, должны действовать для объекта маркетплейса, перевозчика, логистической компании или другого владельца.

Идея изменить порядок налогообложения ПВЗ обсуждается уже несколько лет. В декабре 2024 года комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил рассмотреть включение таких помещений в соответствующий перечень. В феврале 2025 года Минпромторг сообщал, что тогда статус объектов определялся индивидуально по их характеристикам. Минфин после этого заявил о необходимости закрепить правила непосредственно в Налоговом кодексе.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но применять новые правила начнут не раньше начала очередного налогового периода. Для владельцев ПВЗ это означает риск более высокой налоговой нагрузки, прежде всего по объектам с небольшой остаточной стоимостью. При этом само по себе изменение порядка расчета не позволяет заранее определить рост платежа без данных о конкретном помещении и региональной ставке.

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