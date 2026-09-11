Пунктов выдачи заказов в России становится все больше, но прежний бум постепенно заканчивается. К сентябрю 2026 года их число достигло примерно 260 тыс. — на 25% больше, чем годом ранее. Для сравнения, предыдущий год сеть прибавляла примерно на треть.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сильнее всего замедление заметно в крупнейших городах, где сеть уже успела стать очень плотной. В 16 городах-миллионниках число ПВЗ за год выросло на 12%, до 62,2 тыс., подсчитали в 2ГИС, тогда как годом ранее оно увеличивалось на 38%. Быстрее всего новые точки продолжают появляться в Екатеринбурге, Перми и Омске — там прирост составил 24%, 22% и 20% соответственно.

Особенно быстро сеть росла в 2025 году: по оценке гендиректора ivideon Заура Абуталимова, за год число ПВЗ увеличилось примерно на 45%, до 220–230 тыс. Теперь в крупных городах свободных зон становится меньше, а высокая плотность точек снижает привлекательность новых открытий и интерес предпринимателей к франшизам.

Открывать новый ПВЗ становится сложнее и с точки зрения экономики: дополнительная точка не всегда приносит рынку новые заказы, а забирает часть потока у уже работающих соседей, отмечает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В дальнейшем сеть, вероятно, будет расти гораздо спокойнее: операционный директор агентства «Шольчев» Полина Артемьева ожидает ежегодного прироста на 5–10% в городах-миллионниках и всего на 1–5% в Москве.

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Доходность ПВЗ одновременно съедают растущая аренда, расходы на персонал и высокая конкуренция, отмечает Абуталимов. Еще одним фактором стали атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon: по оценке Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, они затронули более 400 тыс. продавцов, а совокупные потери могли составить 600–800 млрд руб., из которых около 500 млрд пришлось на утраченные товары селлеров.

В районах, где пострадала логистическая инфраструктура, снижение числа заказов ударило и по доходам ПВЗ, отмечают в ассоциации. На этом фоне маркетплейсы начинают искать для уже построенной сети дополнительные функции. Ozon с 10 сентября оставляет в пунктах товары, от которых покупатели отказались или которые не забрали за две недели. Они снова появляются на витрине и могут быть проданы прямо из ПВЗ вместо возврата на большой склад.

По мнению Гафарова, новая схема может дать владельцам ПВЗ дополнительный заработок и частично компенсировать снижение доходности основной выдачи заказов. Сам формат пунктов при этом постепенно меняется: из простой точки, куда покупатель приходит за посылкой, ПВЗ превращаются в небольшие локальные склады и узлы последней мили.

Сами крупнейшие маркетплейсы при этом продолжают расширять сети. Wildberries сообщил, что за год число его ПВЗ выросло на 13%, до 98 тыс. в России и других странах присутствия, а Ozon увеличил сеть на 13 тыс. точек — до более чем 88 тыс. Wildberries пытается поддерживать дальнейшие открытия с помощью специальных программ мотивации для партнеров, хотя общий рынок уже явно переходит от гонки за количеством точек к борьбе за их экономику и загрузку.

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