Доля бронирований отелей за рубежом на лето среди российских соло-путешественников выросла на 80% до 45%, с заметным интересом к Европе, следует из анализа сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Самым востребованным зарубежным городом стал Стамбул (12% бронирований, +64% за год). Далее идут Париж (4,8%), Милан (4,5%) и Рим (4,1%).

Особенно вырос интерес соло-путешественников к Италии. Так, по сравнению с прошлым годом в Римини уже оформлено в семь раз больше заказов, в Милане — почти в три раза, а в Риме — в два раза. Испания также становится более востребованной: в четыре раза больше туристов отправится в Барселону и на 80% увеличилась доля Мадрида. Спрос на отели Ниццы увеличился в два с половиной раза, Будапешта — в два раза, а Парижа — на 61%.

Внутренний туризм все еще остается популярнее у путешественников-одиночек. Поездки по стране выбрали 55% клиентов сервиса.

В России лидером остается Санкт-Петербург с 21,9% бронирований (+8% за год), далее идут Москва с долей 13,7% и Сочи — 8,9% (-16%). В топе направлений также Казань с долей 3,8% (+63%), Нижний Новгород с 3,6% (+100%), Калининград — 3,5% (-8%) и Екатеринбург — 1,7% (-18%).