Международный логистический оператор СДЭК и сервис хранения вещей КИПЛ объявили о запуске партнерского проекта. В рамках совместной инициативы в пунктах выдачи заказов СДЭК по всей России организованы точки для временного хранения багажа. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Услуга предоставляет путешественникам возможность оставить личные вещи в безопасном месте. Процесс полностью автоматизирован: поиск доступного пункта выдачи заказов (ПВЗ), бронирование места, оплата услуги и оформление страховки производятся онлайн через официальное мобильное приложение или сайт сервиса КИПЛ.

Для доступа к хранению используется система штрихкодирования: чтобы сдать или получить багаж, пользователю необходимо отсканировать QR-код из подтвержденной брони. Каждая сданная на хранение вещь будет застрахована на сумму до 50 тыс. рублей.

СЕО Фулфилмент СДЭК Евгений Бахарев отметил, что круглосуточная многоязычная служба поддержки сервиса делает его удобным как для российских путешественников, так и для иностранных гостей.

Сооснователь КИПЛ Роман Саулин, со своей стороны, отметил, что партнерство двух компаний расширяет покрытие сервиса более чем на 5 тыс. пунктов хранения в разных городах России, привнося взаимные преимущества и важную ценность для путешественников.

«Возможность быстро и безопасно оставить вещи особенно востребована у гостей апартаментов и участников деловых мероприятий, что повышает уровень комфорта и способствует развитию туризма в нашей стране», — сказал он.

Пилотный запуск сервиса охватит ключевые города с высокой туристической и транзитной нагрузкой. Среди первых городов, где можно будет воспользоваться услугой, — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.