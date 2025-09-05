Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичный рынок в городах без новостроек. Он также предложил сделать программу доступной для всех многодетных семей без возрастных ограничений и для всех работников образовательных учреждений.

В частности, президент отметил, что ипотеку под 2% следует разрешить на вторичном рынке там, где нет предложений от застройщиков. «Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложений от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку», — сказал он.

Глава государства предложил снять ограничение по возрасту в 35 лет для многодетных семей с тремя и более детьми. «Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркиваю — для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей», — заявил он.

Кроме того, Путин распорядился распространить льготную ставку на всех сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, а не только на учителей.

Дальневосточная ипотека стартовала в декабре 2019 года, арктическая — в декабре 2023 года. С 2025 года программа носит название «Дальневосточная и арктическая ипотека», она позволяет получить ипотеку по льготной ставке 2% годовых до 2030 года.

Сейчас в рамках этой льготной программы на Дальнем Востоке можно купить квартиру в новостройке, квартиру или дом с участком на вторичном рынке в сельской местности, а также на территории одного из 34 моногородов Дальневосточного федерального округа (ДФО), на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа.