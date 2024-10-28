Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий особенности освобождения от обложения НДФЛ продажи объектов недвижимого имущества. Для этой цели предлагается учитывать срок владения исходным земельным участком при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ряда других нужд, сообщает «РИА Новости».

На данный момент, доходы граждан от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в их собственности не менее пяти либо трех (при наследовании, дарении, приватизации и т.д.) лет. Срок владения недвижимостью исчисляется с момента госрегистрации прав на нее.

При этом, в срок владения земельным участком, образованным после раздела или перераспределения в связи с изъятием для госнужд, включается и период нахождения исходного участка в собственности того же гражданина. Это позволяет применять льготу по НДФЛ при продаже образованного участка, если общий срок владения исходным участком превысил пять лет, а не ждать, когда истечет пятилетний срок владения образованным участком.

В рекомендованном законопроекте предусматривается, что в срок нахождения в собственности налогоплательщика земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, размещения гаражей для собственных нужд, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, образованных в результате раздела, выдела, объединения или перераспределения исходных земельных участков, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходных земельных участков.

А в случае образования земельного участка в результате объединения исходных участков минимальный срок владения образованным участком должен будет исчисляться со дня приобретения в собственность (пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование) последнего из исходных.

Новые положения будут применяться лишь в случае, если количество земельных участков, образованных при разделе исходного участка, выделе доли или долей из находящегося в общей долевой собственности участка, не превышает двух. Данное ограничение вносится в целях исключения возможности злоупотребления льготой по НДФЛ.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские банки выдали 3,6 тыс. (40 млрд руб.) новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это меньше на 73% по количеству и на 33% в денежном выражении, чем годом ранее. Спрос снизился по завершении программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС. На нее приходилась значительная доля выдач — около 60%.