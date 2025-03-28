Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов поддержать инициативы, направленные на развитие туризма в Арктике. По данным Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в 2024 году инвестиции в туристическую инфраструктуру региона превысили 25 млрд руб.

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«И конечно, надо осваивать такое перспективное направление, как туризм. Число туристов растет. Соответственно, появляются новые проекты в этой сфере, такие как центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии. Прошу — и по линии федерального Правительства, и в регионах — поддерживать такие инициативы», — сказал Путин на Международном арктическом форуме (МАФ).

На нем также выступил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он отметил, что турпоток в арктические регионы ежегодно растет на 8-9%, а их доля в общем объеме внутрироссийского туризма достигла 4-5%.

«Сейчас очевиден тренд на то, что люди ищут новых впечатлений. Арктика может такие новые впечатления нам дать», — добавил замминистра.

По его словам, с этого года инвестор может получить льготный кредит при реализации нескольких гостиничных проектов от 40 номеров и с совокупным номерным фондом 120 номеров. Вахруков сообщил, что сейчас в регионах Арктической зоны реализуются семь инвестиционных проектов на 1,1 тыс. номеров, и комплексный инвестпроект по строительству горнолыжного курорта.

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