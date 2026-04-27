Период стремительного роста крупнейших маркетплейсов в России, похоже, подходит к концу. По итогам 2026 года темпы роста совокупной доли Wildberries и Ozon на рынке онлайн-торговли могут сократиться почти вдвое, считают аналитики.

По прогнозу компании «Эйлер», доля двух лидеров достигнет 77% общего оборота e-commerce: 45% придется на Wildberries, 32% — на Ozon. Годовой прирост составит лишь 5 п.п. против 11 п.п. в 2025 году и 9 п.п. в 2024-м. В Infoline также ждут замедления: там оценивают долю Wildberries в 35%, Ozon — в 28%.

Эксперты считают, что крупнейшие платформы переходят в стадию зрелости, когда сохранять прежние темпы экспансии становится сложнее. Если раньше рост обеспечивали низкая база, быстрый переход покупателей в онлайн и слабое регулирование, то теперь рынок близок к насыщению.

По данным Data Insight, универсальные маркетплейсы уже доминируют в российской интернет-торговле: на них приходится 81% всех заказов и 62% объема продаж. Значительная часть рынка уже сосредоточена у крупных площадок.

Замедление связано и с общим охлаждением потребительского спроса. По данным «Сбер Индекса», в марте 2026 года расходы россиян на маркетплейсах выросли на 34,5% год к году против 36,4% месяцем ранее. Одновременно покупатели сократили траты на мебель и товары для дома, продукцию для ремонта и дачи, одежду и обувь.

Еще один фактор — недовольство продавцов условиями работы на площадках. Участники рынка отмечают рост комиссий, усиление налоговой нагрузки и снижение маржинальности бизнеса. На этом фоне часть селлеров переключается на собственные интернет-магазины, прямые продажи и нишевые маркетплейсы.

По оценке Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили 8,59 трлн руб., увеличившись на 32,2%. Однако темпы роста уже тогда замедлились сразу на 22 п.п.

Для сохранения динамики крупнейшим платформам придется искать новые источники выручки. Среди возможных направлений — выход в смежные сервисы, развитие новых рынков и запуск регулируемых категорий товаров, включая онлайн-продажу алкоголя. Однако против последнего сценария выступает Минздрав. Дополнительным риском остается ужесточение регулирования маркетплейсов, включая возможные ограничения скидок и ценовых практик.

