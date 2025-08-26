Доминирующее положение на российском рынке искусственного интеллекта занимают пять ведущих игроков, на долю которых пришлось 95% всей выручки в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании Smart Ranking.

Unsplash

В 2024 году совокупная выручка 150 крупнейших компаний от монетизации ИИ составила почти 1,486 трлн руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

Лидером по выручке стал «Яндекс» с показателем 500 млрд руб., что на 49,25% выше уровня 2023 года. Далее следуют «Сбер» (400 млрд руб., +14,29%), «Т-Технологии» (Т-Банк) с 350 млрд руб. (+16%), VK (119 млрд руб., +26,34%) и «Лаборатория Касперского» (более 49 млрд руб., +7,5%). В предыдущем году в топ-5 входили также ГК «Ланит», «Газпромнефть — Цифровые решения» и «Цифровые корпоративные технологии».

Эксперты спрогнозировали, что по итогам года российский рынок ИИ увеличится на 25–30% и достигнет примерно 1,9 трлн руб.

Однако не все участники рынка согласны с прогнозом. В MWS AI (входит в МТС Web Services) оценивают объем российского рынка ПО и сервисов на базе ИИ в 2025 году лишь в 50 млрд руб., считая приведенные цифры некорректными, поскольку для перечисленных лидеров ИИ не является основным направлением.

Директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова объясняет концентрацию выручки у топ-5 наличием у них миллиардных инвестиций в вычислительные мощности, уникальных массивов данных и возможностей интеграции продуктов в экосистемы. Старший разработчик систем ИИ Innostage Александр Лебедев добавляет, что конкуренцию техногигантам можно составить только через специализацию в узких областях.

Среди факторов, сдерживающих развитие, Захарова выделяет ограничения по оборудованию и недостаток зрелых бизнес-кейсов, а также баланс между безопасностью и инновациями со стороны государства.