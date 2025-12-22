Скандальная история с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной оставила заметный след не только в судебной хронике, но и в русском языке. Как сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Институт лингвистических исследований РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов, сразу пять выражений, порожденных этим делом, войдут в словарь неологизмов 2025 года.

Freepik

Хронология появления новых слов выглядит как летопись развития скандала. Первым летом 2024 года в СМИ и соцсетях зафиксировали словосочетание «схема Долиной». К декабрю того же года добавился «эффект Долиной». Уже летом 2025-го в обиход вошла «бабушкина схема», осенью появился «казус Долиной», а в декабре 2025-го — «бабушкин вариант», применяемый к мошенническим схемам с недвижимостью.

Филолог провел параллель с другим громким событием: похожим образом отразилась в современном языке история, связанная с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Резонанс в информационном поле породил массу слов, которые использовались позднее уже вне контекста скандальной истории, например, «головечеринники» или «свитер/водолазка извинений».

Лингвистический феномен возник на фоне драматичного судебного процесса. Изначально Хамовнический суд встал на сторону Долиной, вернув ей квартиру и признав сделку мошеннической. Это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Однако в итоге Верховный суд России вынес окончательное решение, признав покупательницу Полину Лурье законной собственницей спорного жилья.