Apple представила AirPods Max 2 — обновленную версию своих премиальных наушников 2020 года. Новинка стоит $549. Предзаказы откроются 25 марта, а в продажу наушники поступят в начале апреля. Доступные цвета: «полуночный», «звездный», оранжевый, фиолетовый и синий.

По словам представителей компании, активное шумоподавление стало в 1,5 раза эффективнее, а функция адаптивного аудио (Adaptive Audio) автоматически подстраивает уровень шумоподавления и прозрачности под окружение. Режим прозрачности звучит более естественно благодаря новому алгоритму обработки сигнала и чипу H2.

AirPods Max 2 также получили функцию перевода в реальном времени (Live Translation) для общения на разных языках. Кроме того, в наушниках теперь есть функция голосовой изоляции. Она блокирует шум вокруг и делает громче голос пользователя во время разговоров. Новый усилитель и улучшенный пространственный звук создают чистый, объемный звук, который естественно передает высокие и средние частоты, а басы звучат мощнее.

Наушники позволяют управлять камерой iPhone и iPad дистанционно (Camera Remote), подавлять громкие звуки и записывать чистый голос для подкастов и интервью. Аудио воспроизводится без потерь с качеством 48 кГц/24 бит через USB-C кабель.



AirPods Max 2 будут доступны более чем в 30 странах и регионах.

В январе стало известно, что Apple разрабатывает носимое устройство с искусственным интеллектом размером с AirTag. Технологическая индустрия ожидает появления новых форм носимых гаджетов с ИИ, и, по слухам, Apple может стать одним из ведущих игроков на этом рынке. По данным, устройство будет представлять собой компактную булавку, которую можно закрепить на одежде.

