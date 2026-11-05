Американская Qualcomm подписала многолетнее соглашение со SpaceX о поставках оборудования и программного обеспечения для создания наземной сети 5G под брендом Starlink Mobile. С ее помощью компания Илона Маска намерена выйти на рынок мобильной связи США и составить конкуренцию AT&T, Verizon и T-Mobile.

Zac Gudakov, Unsplash

По условиям соглашения Qualcomm предоставит SpaceX радиооборудование, базовые модули и программное обеспечение для десятков тысяч базовых станций по всей стране. Развертывание сети должно начаться в 2027 году.

Финансовые условия сделки компании не раскрыли. Однако в Qualcomm назвали ее крупнейшим соглашением в сфере 5G за всю историю компании.

Сотрудничество также укрепит позиции Qualcomm на рынке телекоммуникационной инфраструктуры. Компания, известная прежде всего производством процессоров и чипов для смартфонов, теперь расширяет бизнес за пределы мобильных устройств. В этом сегменте ей предстоит конкурировать с Marvell, Broadcom и Intel — поставщиками микросхем для оборудования сотовых сетей.

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Qualcomm уже участвует в развитии сетей 5G в Японии и Вьетнаме. Новое соглашение со SpaceX станет одним из крупнейших шагов компании в этом направлении.

SpaceX планирует создать полноценного оператора мобильной связи в США, объединив спутниковые технологии Starlink с наземной инфраструктурой 5G. Это позволит компании конкурировать с крупнейшими американскими операторами не только за счет спутникового покрытия, но и благодаря традиционным сотовым сетям.

Для реализации планов SpaceX продолжает приобретать частотный спектр и изучает возможности сделок с компаниями, владеющими сотовыми вышками. При этом масштаб необходимых инвестиций и стоимость строительства инфраструктуры пока остаются серьезными вызовами для проекта.

По данным Qualcomm, оборудование позволит постепенно развертывать многодиапазонную сеть и адаптировать ее к развитию технологий связи. В частности, радиосистемы будут улучшать покрытие, пропускную способность и эффективность использования частот.

В них также предусмотрена технология формирования луча (beamforming), которая позволяет направлять беспроводной сигнал непосредственно к пользователям. Это поможет SpaceX эффективнее использовать имеющийся частотный ресурс.

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