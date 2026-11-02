Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с телекоммуникационной компанией EchoStar о покупке Boost Mobile и использовании ее сети. Это может стать важным шагом в создании собственного мобильного оператора на базе спутниковой системы Starlink, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Mudit Agarwal, Unsplash

По данным издания, в последние месяцы SpaceX обсуждала с EchoStar возможность запуска собственного мобильного сервиса. Один из рассматриваемых вариантов — приобретение Boost Mobile, которая принадлежит EchoStar, другой — использование уже существующей сетевой инфраструктуры компании.

Инициатива связана с планами Маска создать гибридную спутниково-наземную мобильную сеть Starlink Mobile. Она должна объединить спутники Starlink с наземными сетями связи и составить конкуренцию крупнейшим американским операторам — AT&T, Verizon и T-Mobile.

Покупка Boost Mobile или доступ к ее инфраструктуре позволят SpaceX быстрее выйти на рынок мобильной связи. Вместо того чтобы с нуля создавать всю систему обслуживания абонентов, компания сможет получить готовую платформу распространения услуг и действующую клиентскую базу.

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По итогам второго квартала EchoStar обслуживала 7,38 млн абонентов мобильной связи, преимущественно через Boost Mobile и Gen Mobile.

Однако у потенциальной сделки есть сложности. Boost Mobile арендует часть своей сетевой инфраструктуры у AT&T и T-Mobile. Поэтому для передачи существующих соглашений новому владельцу может потребоваться согласие этих операторов.

Как сообщает The Washington Post, Илон Маск лично участвовал в обсуждении сделки: в прошлом месяце он встретился с председателем совета директоров EchoStar Чарли Эргеном.

Новости о переговорах повлияли на котировки телекоммуникационных компаний. На предварительных торгах акции EchoStar выросли примерно на 3,4%, бумаги T-Mobile снизились на 2%. Акции AT&T и Verizon также немного подешевели.

Интерес инвесторов объясним: SpaceX постепенно превращается из спутникового оператора в потенциального конкурента традиционных телекоммуникационных компаний. В октябре компания договорилась о приобретении частотного спектра за 8 млрд долларов, который необходим для развития мобильных сервисов Starlink.

Эксперты отмечают, что одних спутников и частот недостаточно для конкуренции с крупнейшими игроками рынка. SpaceX придется инвестировать в наземную инфраструктуру, обслуживание клиентов, субсидирование покупки смартфонов и маркетинг. Все это требует значительных расходов и опыта, которым AT&T, Verizon и T-Mobile обладают уже много лет.

Если сделка состоится, она может ускорить выход Starlink на рынок мобильной связи и приблизить появление нового крупного конкурента для американской «большой тройки» операторов.

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