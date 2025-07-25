Представители российских торговли, промышленности, ИТ, консалтинга, а также инженерной и транспортной отраслей не прерывают деловую активность на лето: по данным сервиса «Островок Командировки», количество бронирований размещения деловыми туристами в июне–августе 2025 года выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутренний туризм показывает рост на 18%, зарубежный — на 11%.

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86% всех бронирований этим летом приходится на поездки по России. Чаще всего компании бронируют размещение в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. Из международных направлений популярны Китай, Белоруссия, Казахстан, Италия и Турция. Особенно заметен рост интереса к сопредельному государству (+60%) и Италии (+24%).

Сотрудники промышленных компаний отдают предпочтение отелям 4–5*, транспортные специалисты чаще выбирают трехзвездочные отели, апартаменты и отели без категории. Апартаменты в целом становятся всё более востребованным вариантом размещения у бизнес-туристов — каждое пятое бронирование среди специалистов торговли, транспорта, ИТ и консалтинга приходится именно на них. При этом 95% деловых поездок сопровождаются перелетами в эконом-классе, но у транспортников доля бизнес-класса достигает 10%.

По словам руководителя «Островок Командировки» Любови Васильевой, сезонность делового туризма размывается: лето больше не считается «мертвым» сезоном — компании проводят стратегические сессии, участвуют в форумах и совмещают поездки с развитием команды.

Абсолютных цифр в пресс-службе не предоставили. В целом сервис позволяет планировать все этапы командировки среди 2,7 млн отелей в России и за рубежом, резервировать авиабилеты более 450 авиакомпаний и заказывать трансферы в 165 странах.

По данным Союза агентств делового туризма (САД), объем рынка бизнес-тревел в России в 2024 году достиг исторического максимума, превысив 1 трлн руб. Аналитики отмечают, что это на 27% больше показателей предыдущего года при общем росте количества командировок на 15%.