В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что могут ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга в связи с рисками для российских ресурсов. В ведомстве напомнили о законе №406-ФЗ, которым установлены требования к таким компаниям. Однако часть зарубежных провайдеров их не выполнила и была оштрафована на общую сумму в 402,9 млн руб.

Как напомнили в РКН, для защиты владельцев ресурсов от угроз был принят закон, согласно которому компании, оказывающие услуги хостинга, обязаны выполнять ряд требований.

Среди них — обеспечение безопасности информации в своей инфраструктуре, взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, а также подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга.

Некоторые компании эти требования не выполнили, но при этом продолжили оказывать услуги хостинга для российских организаций. В частности, речь идет о компаниях, подлежащих «приземлению».

В этот перечень на сегодняшний день включены 12 иностранных хостинг-провайдеров: Amazon Web Services, Hetzner, Network Solutions, WPEngine, HostGator, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy, Bluehost, DigitalOcean и Kamatera.

Как сообщили в РКН, с учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, их работа на территории РФ может быть ограничена. Поле этого они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям.

В ведомстве пояснили, что иностранные провайдеры хостинга, подлежащие «приземлению», обязаны выполнить требования закона №236-ФЗ. К ним относятся открытие на территории России филиала, представительства или российского юрлица, размещение на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, а также регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ряд компаний эти требования не выполнили. «Общая сумма штрафов за неисполнение этих обязанностей в отношении зарубежных хостинг-провайдеров составляет 402,9 млн руб.» — отчитался Роскомнадзор.

Кроме того, в отношении сайтов, которые принадлежат иностранным хостинг-провайдерам, были применены следующие меры понуждения: информирование (маркировка) в поисковой выдаче о нарушении законодательства РФ, запрет на поисковую выдачу, полное ограничение доступа, добавили в РКН.

В ведомстве также подчеркнули, что организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с серьезными угрозами.