С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь при оформлении четырех и более больничных за полгода следующий лист нетрудоспособности выдается только на три дня, а дальнейшее продление возможно лишь по решению врачебной комиссии.

National Cancer Institute, Unsplash

Исключения касаются пациентов с тяжелыми или хроническими заболеваниями, а также тех, кто ухаживает за детьми или проходит реабилитацию — для них сроки больничного останутся прежними. Врачи обязаны фиксировать все выданные листы, чтобы снизить риск злоупотреблений.

Кроме того, изменился порядок расчета выплат с учетом нового уровня МРОТ: максимальная сумма компенсации теперь может достигать примерно 5,7 тыс. рублей в день. Эти изменения призваны сократить мошенничество и повысить ответственность работников.