Соглашение между Samsung Electronics и профсоюзом работников полупроводникового подразделения стало одним из самых заметных трудовых прецедентов в Южной Корее за последние годы. Компания согласилась направлять фиксированную долю операционной прибыли чипового бизнеса на бонусы сотрудникам. Для страны, где крупные корпорации обычно неохотно привязывают выплаты к прибыли подразделений, это может стать важным сдвигом в системе вознаграждений.

По условиям соглашения, Samsung будет выделять 10,5% операционной прибыли полупроводникового бизнеса на специальные бонусы сотрудникам чипового подразделения. Для части работников итоговые выплаты могут достигать сотен тысяч долларов.

Дополнительно Samsung отменила прежний лимит на премии, связанные с результатами подразделений, и расширила горизонт расчета выплат до десятилетнего периода. По сути, это один из редких случаев, когда крупная южнокорейская компания закрепила долю операционной прибыли как базу для бонусов.

Давление на Samsung усиливалось из-за бума искусственного интеллекта и конкуренции за специалистов с SK Hynix. У этого конкурента система вознаграждений считается более щедрой и сильнее привязанной к результатам бизнеса.

Сделку уже рассматривают как сигнал для всего корпоративного сектора страны. Южнокорейская модель отношений между работодателями и профсоюзами исторически остается конфликтной, и новое соглашение может усилить волну похожих требований.

С давлением со стороны сотрудников уже столкнулся ряд крупных компаний. Среди них — интернет-платформа Kakao, телекоммуникационный оператор LG Uplus и судостроительный гигант HD Hyundai Heavy Industries. В этих компаниях профсоюзы требуют привязать бонусы к операционной прибыли на уровне от 10% и выше.

Отдельный конфликт развернулся в биотехнологическом секторе. Samsung Biologics также столкнулась с требованиями работников увеличить долю прибыли, направляемую на выплаты.

