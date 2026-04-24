Корпорация Microsoft впервые за 51 год запускает программу добровольного выкупа для сотрудников, приближающихся к пенсии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.

Valent Lau, Unsplash

Согласно служебной записке, право на компенсацию получат сотрудники, у которых сумма возраста и стажа в компании достигает 70 лет и более — с рядом исключений. Например, сотрудник 52 лет со стажем 18 лет в Microsoft уже подпадает под эти критерии.

Новая инициатива позволяет оптимизировать численность персонала более мягким способом — без прямых сокращений. В последние годы Microsoft регулярно сокращала штат: только прошлым летом было ликвидировано около 9000 рабочих мест.

По состоянию на июнь штат Microsoft в США насчитывал около 125 000 сотрудников. Ожидается, что программа добровольного выкупа охватит около 7% американского персонала — это примерно 8750 человек.

Фактически Microsoft тестирует более гибкую модель управления затратами на персонал — она позволяет снизить внутреннее напряжение и одновременно поддержать репутацию работодателя на фоне изменений на рынке труда.

Подобные инструменты в индустрии используют давно. Так, IBM неоднократно использовала программы добровольного ухода с компенсациями как инструмент реструктуризации. Это позволяло компании адаптироваться к технологическим изменениям без резких кадровых решений, сохраняя баланс между сокращением расходов и удержанием ключевых специалистов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.