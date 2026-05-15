В Госдуму внесли законопроект, который впервые предлагает закрепить в российском законодательстве понятие оффера — официального предложения о работе. Авторы инициативы считают, что это поможет защитить соискателей от ситуаций, когда компания обещает трудоустройство, а потом отказывается от своих условий.



Согласно проекту, оффер будет считаться письменным предложением работодателя с конкретными условиями будущего трудового договора — должностью, зарплатой и графиком работы. Если кандидат принимает такое предложение, работодатель должен будет оформить трудовой договор именно на этих условиях.

Сейчас офферы фактически не имеют юридической силы. Как отмечают авторы инициативы, работодатели нередко отправляют кандидату предложение, получают согласие, а затем без объяснений отказываются от найма или меняют условия.

Из-за этого соискатели могут потерять работу или понести дополнительные расходы. В пояснительной записке депутаты указывают, что люди нередко увольняются с прежнего места работы, переезжают в другой город или тратят деньги на оформление документов, рассчитывая на новое трудоустройство.

Авторы законопроекта считают, что существующих механизмов защиты в таких ситуациях недостаточно. Новый закон должен закрыть этот пробел и сделать отношения между работодателем и кандидатом более прозрачными еще до подписания трудового договора.

Если инициативу примут, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

