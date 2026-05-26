Работодатели все чаще выходят за пределы классического подбора через резюме и вакансии и замечают потенциальных сотрудников в неформальной среде — в кафе, на вечеринках, свадьбах, в спортзалах и на занятиях по интересам. Рекрутеры объясняют это тем, что стандартные анкеты все хуже показывают реальный уровень кандидатов: резюме все чаще «дополняют» с помощью ИИ, тогда как живое общение быстрее раскрывает мотивацию, коммуникацию и другие софт-скиллы.

По данным опроса платформы Zety среди тысячи работодателей, больше половины респондентов хотя бы раз замечали потенциальных сотрудников на мероприятиях и праздниках, около 40% — в заведениях общепита, примерно треть — в торговых центрах, еще часть — в фитнес-клубах. Такой формат ценят за возможность увидеть человека без подготовки: как он общается, реагирует, выстраивает контакт и ведет себя в обычных ситуациях.

В таком неформальном поиске кандидатов главный акцент смещается на личные качества — коммуникацию, самопрезентацию и способность взаимодействовать с людьми. Большинство работодателей считают такие знакомства эффективными и говорят, что через них удается находить сильных кандидатов.

Похожая практика заметна и на российском рынке, особенно в сегментах, где не хватает специалистов. Компании все чаще опираются на рекомендации, нетворкинг и личные связи, потому что формальные резюме стали менее надежным фильтром из-за массового использования ИИ и автоматизации откликов.

В итоге найм постепенно возвращается к модели, где большую роль играют репутация, рекомендации и живое подтверждение опыта, а не только документы. При этом работодатели признают риски такого подхода, но считают его оправданным из-за дефицита кадров и перегруженности классических каналов подбора.

