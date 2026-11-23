Объединение самозанятых России и профсоюз «Новый труд» попросили правительство закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Среди признаков скрытого найма они назвали поручения вне карточки заказа, не предусмотренные договором санкции, перевод рабочих коммуникаций за пределы платформы и ручное назначение исполнителей. Совместное письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина подписали руководители организаций Иван Литвинов и Дарья Митина.

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Авторы обращения предлагают оценивать совокупность фактических условий работы, а не только статус исполнителя и форму договора. По их мнению, единые методические рекомендации позволят выявлять реальные случаи подмены трудовых отношений, не создавая дополнительной нагрузки для добросовестных участников рынка. В Объединение самозанятых России входят около 400 тыс. человек.

Сейчас признаки такой подмены содержатся в нескольких документах Минтруда и ФНС. В частности, приказ Минтруда № 40н от 2 февраля 2024 года относит к факторам риска сотрудничество работодателя в течение года с 35 и более самозанятыми, если их среднемесячный доход превышает 35 тыс. руб., а срок работы — три месяца.

ФНС совместно с Минтрудом и Минэкономразвития разрабатывает рекомендации по разграничению гражданско-правовых договоров и трудовых отношений в спорных случаях, сообщил в конце сентября замглавы службы Тимур Шиналиев. При этом масштаб проблемы ведомство оценивает как ограниченный. Год назад глава ФНС Даниил Егоров говорил о 182 тыс. самозанятых, попавших под риск-маркеры, — 1,25% от 14,6 млн плательщиков НПД на тот момент. Он уточнял, что это не установленные нарушения, а лишь срабатывание индикаторов риска.

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В письме также предлагается сохранить после завершения эксперимента по НПД в конце 2028 года ставки 4 и 6% и повысить годовой лимит дохода в 2,4 млн руб. Он не менялся с 2019 года, хотя накопленная инфляция за этот период превысила 50%.

Авторы обращения выступают за добровольное страхование самозанятых, но предлагают рассмотреть обязательные пенсионные взносы для тех, кто получает весь доход в этом статусе. Для стимулирования участия в страховых программах они также предлагают налоговые вычеты, включение беременности и родов в число страховых случаев и дополнительные преференции от цифровых платформ.

Эксперты поддерживают идею оценивать реальные условия сотрудничества. Председатель экспертного совета Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Ольга Хвостова отмечает, что отдельные признаки, например общение в рабочем чате, не доказывают наличие трудовых отношений — важна их совокупность. Партнер Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова считает главным критерием степень самостоятельности исполнителя и управленческого контроля со стороны заказчика.

Часть предлагаемых ограничений уже закреплена в законе о платформенной экономике, вступившем в силу 1 октября 2026 года. Он запрещает поручать исполнителю работу за пределами принятого заказа и устанавливать обязательный распорядок. Папченкова также поддерживает сохранение ставок НПД и упрощенного администрирования, но считает необходимым пересмотреть лимит дохода и систему страхования. После 2028 года она предлагает провести отдельный правовой эксперимент, чтобы определить формат и размер пенсионных и социальных взносов, а также установить, кто должен их платить — исполнитель или заказчик.

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