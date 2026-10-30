Федеральная налоговая служба тестирует скоринговую модель, которая должна выявлять самозанятых, скрывающих доходы через аннулирование чеков в приложении «Мой налог». За девять месяцев 2026 года ведомство уже привлекло к ответственности за такие нарушения около 3 тыс. плательщиков НПД, сумма штрафов составила примерно 300 млн руб.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

О начале апробации модели рассказал начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев. Алгоритм учитывает, в частности, регулярность отмены чеков за определенный период, а также случаи, когда чек аннулирует партнер самозанятого — например, банк или цифровая платформа. Сейчас систему тестируют в регионах в опытном режиме.

По словам Мальцева, Налоговый кодекс предусматривает штраф в размере 20% от суммы операции за первое нарушение и 100% — за повторное. В ФНС подчеркнули, что модель предназначена для выявления конкретных рисков и не должна создавать ограничений для добросовестных плательщиков налога на профессиональный доход.

Вопрос декларирования заработков самозанятых ранее поднимали и другие ведомства. Министр труда Антон Котяков говорил «Ведомостям», что у трети плательщиков НПД официальный доход равен нулю, а часть декларирует заработок ниже минимального размера оплаты труда. Счетная палата в начале 2025 года также сообщала о случаях непередачи сведений о расчетах и росте числа аннулированных чеков, рекомендовав расширить полномочия ФНС по контролю за операциями самозанятых.

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Оценить общероссийский масштаб сокрытия доходов сложно, но проблема встречается достаточно часто, судя по обращениям за консультациями, отмечает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. По ее словам, часть выручки может оставаться незадекларированной при расчетах наличными: такие операции не оставляют банковского следа. Сопоставление данных банков и агрегаторов с информацией из «Моего налога» способно повысить прозрачность безналичных расчетов. Дополнительным инструментом могло бы стать сравнение официальных доходов с расходами граждан, хотя само по себе расхождение между ними не доказывает нарушения.

В «Опоре России» не считают сокрытие доходов системной проблемой всего режима. Исполнительный директор организации Андрей Шубин связывает часть нарушений с нежеланием самозанятых превышать установленный годовой лимит в 2,4 млн руб. Поэтому одного усиления контроля недостаточно: необходимо сделать легальное увеличение доходов экономически привлекательным, считает он. Мемрук добавляет, что повышение собираемости налогов может стать аргументом в пользу сохранения режима после окончания эксперимента.

В перспективе ФНС может внедрить более широкие автоматизированные механизмы контроля, сопоставимые по принципу работы с системой АСК НДС-2, считает финансовый директор «ССП-Консалт» Анастасия Озеряненко. По ее мнению, это позволит повысить прозрачность доходов самозанятых с учетом особенностей режима и законодательных ограничений.

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Будущее НПД

Эксперимент по налогу на профессиональный доход действует с 2018 года и рассчитан на десять лет. Самозанятые платят 4% при расчетах с физлицами и 6% — с компаниями. Годовой доход в рамках режима не должен превышать 2,4 млн руб.

Как будет устроен НПД после 2028 года, в ФНС пока не определились, сообщил Мальцев. Среди обсуждаемых вариантов — упрощенный переход на другие налоговые режимы при росте доходов, в том числе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Ведомство рассчитывает сделать увеличение налоговой нагрузки постепенным, а не скачкообразным.

Замглавы ФНС Дмитрий Сатин ранее допускал разработку концепции единого переходного спецрежима, который позволил бы бизнесу увеличивать налоговые платежи по мере роста. Еще один обсуждаемый вариант — интеграция самозанятости в упрощенную систему налогообложения.

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