Федеральная налоговая служба тестирует скоринговую модель, которая должна выявлять самозанятых, скрывающих доходы через аннулирование чеков в приложении «Мой налог». За девять месяцев 2026 года ведомство уже привлекло к ответственности за такие нарушения около 3 тыс. плательщиков НПД, сумма штрафов составила примерно 300 млн руб.
О начале апробации модели рассказал начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев. Алгоритм учитывает, в частности, регулярность отмены чеков за определенный период, а также случаи, когда чек аннулирует партнер самозанятого — например, банк или цифровая платформа. Сейчас систему тестируют в регионах в опытном режиме.
По словам Мальцева, Налоговый кодекс предусматривает штраф в размере 20% от суммы операции за первое нарушение и 100% — за повторное. В ФНС подчеркнули, что модель предназначена для выявления конкретных рисков и не должна создавать ограничений для добросовестных плательщиков налога на профессиональный доход.
Вопрос декларирования заработков самозанятых ранее поднимали и другие ведомства. Министр труда Антон Котяков говорил «Ведомостям», что у трети плательщиков НПД официальный доход равен нулю, а часть декларирует заработок ниже минимального размера оплаты труда. Счетная палата в начале 2025 года также сообщала о случаях непередачи сведений о расчетах и росте числа аннулированных чеков, рекомендовав расширить полномочия ФНС по контролю за операциями самозанятых.
Оценить общероссийский масштаб сокрытия доходов сложно, но проблема встречается достаточно часто, судя по обращениям за консультациями, отмечает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. По ее словам, часть выручки может оставаться незадекларированной при расчетах наличными: такие операции не оставляют банковского следа. Сопоставление данных банков и агрегаторов с информацией из «Моего налога» способно повысить прозрачность безналичных расчетов. Дополнительным инструментом могло бы стать сравнение официальных доходов с расходами граждан, хотя само по себе расхождение между ними не доказывает нарушения.
В «Опоре России» не считают сокрытие доходов системной проблемой всего режима. Исполнительный директор организации Андрей Шубин связывает часть нарушений с нежеланием самозанятых превышать установленный годовой лимит в 2,4 млн руб. Поэтому одного усиления контроля недостаточно: необходимо сделать легальное увеличение доходов экономически привлекательным, считает он. Мемрук добавляет, что повышение собираемости налогов может стать аргументом в пользу сохранения режима после окончания эксперимента.
В перспективе ФНС может внедрить более широкие автоматизированные механизмы контроля, сопоставимые по принципу работы с системой АСК НДС-2, считает финансовый директор «ССП-Консалт» Анастасия Озеряненко. По ее мнению, это позволит повысить прозрачность доходов самозанятых с учетом особенностей режима и законодательных ограничений.
Будущее НПД
Эксперимент по налогу на профессиональный доход действует с 2018 года и рассчитан на десять лет. Самозанятые платят 4% при расчетах с физлицами и 6% — с компаниями. Годовой доход в рамках режима не должен превышать 2,4 млн руб.
Как будет устроен НПД после 2028 года, в ФНС пока не определились, сообщил Мальцев. Среди обсуждаемых вариантов — упрощенный переход на другие налоговые режимы при росте доходов, в том числе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Ведомство рассчитывает сделать увеличение налоговой нагрузки постепенным, а не скачкообразным.
Замглавы ФНС Дмитрий Сатин ранее допускал разработку концепции единого переходного спецрежима, который позволил бы бизнесу увеличивать налоговые платежи по мере роста. Еще один обсуждаемый вариант — интеграция самозанятости в упрощенную систему налогообложения.
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